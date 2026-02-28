La Ferrari mette Charles Leclerc in SVANTAGGIO per il 2026
La Ferrari mette Charles Leclerc in SVANTAGGIO per il 2026
La potenza del motore di Charles Leclerc nel 2026 sarà almeno pari a quella di Mercedes.
È stato rivelato che la power unit in fase di sviluppo a Maranello non sarà in grado di eguagliare quella che la Mercedes condividerà con McLaren, Alpine e Williams per il prossimo campionato.
Questo è quanto riportato su AutoRacer.it: "Il grande punto interrogativo rimane il motore, poiché a Maranello ritengono di non poter eguagliare la Mercedes quando gira a piena potenza.
In tal caso, tuttavia, sarebbe fondamentale ridurre il distacco dalla Mercedes, cercando di stare davanti a una McLaren che in Australia sarà un po' più aggressiva di quanto visto durante i test.
"La Ferrari è stata l'unica squadra d'élite a condurre una simulazione di gara in condizioni davvero impegnative, con una temperatura dell'asfalto di 44 gradi Celsius. Questo dettaglio è significativo, poiché lavorare in condizioni termiche così severe altera notevolmente la gestione degli pneumatici e la progressione del ritmo, e consente la raccolta di dati importanti da integrare negli strumenti di fabbrica", hanno affermato.
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
