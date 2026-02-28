Guida F1 2026: cos'è il turbo lag nelle Ferrari?

Sono cresciute preoccupazioni per un nuovo elemento nei bolidi di Formula 1 del 2026, che potrebbe compromettere le prestazioni delle scuderie: il cosiddetto turbo lag. Una delle modifiche più rilevanti consiste nel fatto che l'energia elettrica accumulata fornirà metà della potenza totale grazie all'MGU-K.

L'eliminazione dell'MGU-H, dovuta alla sua elevata complessità e ai costi esorbitanti, ha lasciato un vuoto significativo. Tale unità non solo immagazzinava energia in eccesso, ma, fungendo anche da motore elettrico, contribuiva a mitigare il problema del turbo lag. Senza il suo supporto, questa criticità rischia di riemergere nella prossima stagione.

Il turbo lag si definisce come il ritardo tra il momento in cui si preme l'acceleratore e l'arrivo dell'incremento di potenza fornito dal turbo, che impiega qualche istante per raggiungere i regimi di rotazione necessari alla generazione di ulteriore energia. Infatti, la turbina necessita di un breve lasso di tempo per girare a regimi elevati, poiché i gas di scarico non erogano immediatamente l'energia sufficiente a raggiungere la pressione ottimale.

Questo fenomeno può tradursi in una risposta lenta in fase di accelerazione nelle curve, seguita da un improvviso scatto di potenza sulle rettilinee. In passato i piloti potevano contare sull'aiuto dell'MGU-H, che manteneva la turbina a regimi elevati durante le frenate o quando si sollevava il piede dall'acceleratore, ma nel 2026 la mancanza di questa assistenza potrebbe nuovamente creare problemi.

Negli anni '80 i bolidi di F1 soffrivano notevolmente a causa di questo fenomeno, tanto che nel 1989 i motori turbo vennero banditi perché considerati troppo potenti, pericolosi e costosi. Anche Red Bull ha manifestato difficoltà legate a questo problema, ritenendolo una sfida significativa nello sviluppo dei propri motori.

Si ipotizza addirittura che il turbo lag sia stato determinante nell'incidente di Isack Hadjar durante le prove tecniche a Barcellona. Commentando le nuove normative per il 2026 a BBC Sport, Lando Norris ha messo in guardia sul ritorno di questo fenomeno, affermando: "La sfida principale consiste nel massimizzare il recupero delle batterie, operazione che dipende dall'utilizzo corretto dei rapporti e dal raggiungimento dei regimi ideali.

"È innegabile che ora si percepisca una certa latenza del turbo, diversamente da quanto accadeva in passato. Questi piccoli dettagli sono ricorsi, ma non credo che modifichino in modo drastico la guida. In un mondo ideale, preferirei non dover affrontare tante complicazioni in un monoposto, ma questo è il mondo della Formula 1 e le sfide sono sempre diverse."

Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?

L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.

Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.

Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.

GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.

Chi produce i motori per ogni team di Formula 1 nel 2026? Costruttore di motori Team Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

