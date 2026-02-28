URGENTE: Lewis Hamilton, ESCLUSO dal programma Drive to Survive 2026

Secondo quanto riportato dall'Italia, i fan di Drive to Survive non vedranno molte apparizioni di Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Max Verstappen in questa nuova stagione.

La piattaforma di streaming non ha registrato interviste esclusive con questi piloti, quindi li vedremo solo in filmati ufficiali di Formula 1. Da oggi, venerdì 27 febbraio, l'ottava stagione di questa docuserie di successo è disponibile su Netflix.

Sebbene la trama si concentri sul campionato dominato da Lando Norris, diverse sequenze mostrano anche immagini di Christian Horner, che ha dovuto lasciare il suo incarico alla Red Bull Racing a metà stagione. Tuttavia, i tre piloti appaiono solo brevemente sullo schermo.

Le ragioni esatte sono ancora sconosciute, ma Alonso, Hamilton e Verstappen saranno notevolmente assenti dalla nuova stagione. Questo è sorprendente, dato che la scorsa stagione Hamilton è passato alla Ferrari e Verstappen ha ridotto significativamente il divario prestazionale con Norris nella seconda metà dell'anno. "Li potete sentire alla radio e partecipare alle interviste ufficiali, ma non li vedrete davanti alle telecamere di Netflix", riporta Motorsport.com.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

