Hamilton, INTRAPPOLTO nel caos della Mercedes F1 mentre Bono si vendica

Lewis Hamilton si è trovato protagonista di uno spassoso scambio di battute durante le prove pre-stagionali a Bahrein. La situazione si è sviluppata tra il suo ex ingegnere, Peter "Bono" Bonnington, e il giovane pilota Kimi Antonelli.

L'anno scorso, in seguito alla firma per la Ferrari, Hamilton è stato sostituito da Antonelli, mentre Bonnington è rimasto in Mercedes per guidare il nuovo talento italiano. Un video diffuso dai social di Mercedes testimonia la complicità tra i due, paragonabile al legame che Hamilton condivideva con il suo connazionale britannico.

Nel filmato si può notare come Antonelli abbia preso l'iniziativa spruzzando acqua con una pistola contro Bonnington lungo il circuito internazionale di Bahrein, centrando perfettamente il bersaglio in piena nuca. Non soddisfatto dei primi due “colpi”, il giovane ha proseguito con lo scherzo, raggiungendo Bonnington nella suite hospitality del team Mercedes, dove questo festeggiava il compleanno, tra risate condivise da tutti.

Hamilton, incuriosito dalla potenza sorprendente della pistola ad acqua di Antonelli, ha preferito però non farsi trascinare dalla guerra degli scherzi. La vera sorpresa è arrivata quando Bonnington, con un tocco di spirito, ha riempito la bottiglia d’acqua di Antonelli con una salsa piccante. Il giovane italiano, ignaro dello scherzo, ha bevuto un sorso che lo ha fatto arrossire, rivelando di non sopportare il piccante e scatenando l'ilarità generale tra i presenti.

Bonnington, Hamilton e il resto del team Mercedes non hanno potuto trattenere le risate per l’episodio, mentre "Bono" concludeva la scena citando il proverbio: "Chi semina vento raccoglie tempesta".

Antonelli, un futuro contendente per il titolo?

L'ultima vittoria in gran premio celebrata da Bonnington insieme a uno dei suoi piloti risale al Gran Premio del Belgio 2024, quando Hamilton conquistò il suo secondo successo stagionale. Anche al Gran Premio di Gran Bretagna 2024 il capitano britannico si distinse, regalando a Bono un momento di grande soddisfazione dopo il primo trionfo dal Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2021.

Bonnington spera ora che Antonelli possa emergere ulteriormente e ottenere la sua prima vittoria in campionato nel 2026, aggiungendo così un nuovo ricordo entusiasmante alla sua carriera.

L'ex ingegnere ha fatto parte del team Mercedes che ha collezionato otto titoli consecutivi costruttori tra il 2014 e il 2021, insieme a sei campionati piloti vinti con Hamilton.

Antonelli si preannuncia come uno dei protagonisti della corsa al titolo, affiancando il compagno George Russell, soprattutto se si considera che, nonostante la Ferrari di Hamilton abbia mostrato una maggiore velocità nelle prove di Bahrein, si vocifera che Mercedes abbia trattenuto parte del suo potenziale e sia destinata a esprimersi ancor meglio man mano che la stagione procede.

