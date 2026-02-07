ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"
ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"
Sono stati svelati i piani della Ferrari per il suo motore di Formula 1 del 2027.
La Scuderia ha già scoperto il trucco utilizzato dalla Mercedes per modificare il rapporto di compressione e sta quindi sviluppando una propria versione. Tuttavia, la Scuderia sta già affrontando un ritardo significativo, poiché, secondo SoyMotor, non avrà il suo primo propulsore dotato di questo dispositivo prima del 2027.
Un media spagnolo riporta che la Ferrari ha iniziato a sviluppare un propulsore che integrerà anche un rapporto di compressione più elevato. Il team non vuole perdere altro tempo a discutere di questo problema e preferisce procedere con una propria soluzione.
Il prossimo propulsore, che sarà utilizzato anche da Cadillac e Sergio Pérez, utilizzerà i cosiddetti pistoni "mutanti" o "estensibili". Tuttavia, la Ferrari rimane cauta e condurrà i primi test durante la prossima stagione. Si prevede che il team di Maranello potrà beneficiare di questa innovativa power unit solo a partire dal 2027.
Correlato: SHOCK: il motore della Ferrari subirà TEST EXTRA!
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Notizie Oggi: colpo alla Red Bull; subirà TEST EXTRA; avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"
- 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: il SEGRETO del motore; prende una decisione controversa
- 2 ore fa
Hamilton Notizie Oggi: differenza milionaria con Leclerc; SEGUE LE ORME di Alonso
- 3 ore fa
La differenza in MILIONI tra Hamilton e Leclerc alla Ferrari
- Ieri 20:00
Lewis Hamilton segue le orme di Fernando Alonso
- Ieri 19:00
ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"
- Ieri 18:00
Molto letto
Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1
- 1 febbraio
Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026
- 4 febbraio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore
- 4 febbraio
La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1
- 1 febbraio
Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes
- 4 febbraio