ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Sono stati svelati i piani della Ferrari per il suo motore di Formula 1 del 2027.

La Scuderia ha già scoperto il trucco utilizzato dalla Mercedes per modificare il rapporto di compressione e sta quindi sviluppando una propria versione. Tuttavia, la Scuderia sta già affrontando un ritardo significativo, poiché, secondo SoyMotor, non avrà il suo primo propulsore dotato di questo dispositivo prima del 2027.

Un media spagnolo riporta che la Ferrari ha iniziato a sviluppare un propulsore che integrerà anche un rapporto di compressione più elevato. Il team non vuole perdere altro tempo a discutere di questo problema e preferisce procedere con una propria soluzione.

Il prossimo propulsore, che sarà utilizzato anche da Cadillac e Sergio Pérez, utilizzerà i cosiddetti pistoni "mutanti" o "estensibili". Tuttavia, la Ferrari rimane cauta e condurrà i primi test durante la prossima stagione. Si prevede che il team di Maranello potrà beneficiare di questa innovativa power unit solo a partire dal 2027.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

