SHOCK: il motore della Ferrari subirà TEST EXTRA!

La Ferrari potrebbe condurre ulteriori test sul motore che utilizzerà nella stagione di Formula 1 2026. Secondo PlanetF1, Cadillac potrebbe effettuare un'altra sessione di test prima dell'inizio della stagione e del suo debutto nella massima categoria.

Questo è quanto riportato: "Il team Cadillac F1 terrà una giornata di riprese in vista del secondo test pre-stagionale di F1 2026 in Bahrain la prossima settimana, secondo quanto appreso da PlanetF1.com.

"Dopo la mancanza di giri nello shakedown di Barcellona, ​​PlanetF1.com ha appreso che il team è pronto a scendere in pista in Bahrain lunedì per la seconda giornata di riprese del 2026.

"La seconda giornata di riprese del 2026 di Cadillac si svolgerà 48 ore prima dell'inizio del secondo test pre-stagionale in Bahrain", hanno rivelato.

Correlato: La Ferrari infligge un duro colpo alla Red Bull per il 2026!

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato