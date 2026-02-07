La Ferrari infligge un duro colpo alla Red Bull per il 2026!

È stato annunciato un duro colpo da parte della Ferrari alla Red Bull Racing per la stagione 2026.

È in corso una ristrutturazione interna in Ferrari. Il team italiano sta cercando di riconfigurare alcune posizioni chiave e, in questo processo, ha optato per l'inserimento di Guillaume Dezoteux, proveniente dalla Racing Bulls. Sotto la guida di Frédéric Vasseur, la Ferrari punta a tornare in pista per il campionato.

Il francese, alla guida della Scuderia dal 2023, non ha ancora consegnato una vettura vincente. Con la prospettiva che la vettura del 2026 soddisfi queste ambizioni, la Ferrari sta rafforzando il suo team con specialisti esperti. Guillaume Dezoteux è uno dei nuovi nomi che si uniscono al team.

Secondo i media italiani, la sua selezione è stata decisa direttamente da Vasseur. Il professionista francese, che ora ricoprirà il ruolo di Head of Performance Operations, vanta una vasta esperienza maturata in organizzazioni rinomate come Michelin e Toro Rosso, dove ha guidato il reparto performance dei veicoli.

Negli ultimi mesi ha ricoperto questo ruolo anche nella scuderia gemella della Red Bull Racing, la Formula 1 italiana. Alla Ferrari, Dezoteux si unisce al team tecnico guidato da Diego Tondi e Frank Sanchez.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

