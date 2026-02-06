Il principale rivale della Ferrari subisce diversi ritiri

Uno dei principali rivali della Ferrari per il 2026 ha subito diverse partenze in vista dell'inizio della nuova stagione di Formula 1. Secondo le informazioni rivelate da PlanetF1, la Red Bull Racing ha appena licenziato diverse persone.

Questo è quanto riportato: "Alcune fonti hanno rivelato a PlanetF1.com che quattro membri senior dello staff amministrativo di Milton Keynes hanno lasciato il team. Si ritiene che le partenze siano avvenute poco dopo che sono state fornite rassicurazioni al personale sul campo in un discorso aziendale, in seguito al licenziamento di due direttori amministrativi senior e dell'ex capo della Red Bull Christian Horner nel luglio 2025.

"Fonti a conoscenza della situazione hanno indicato che ai quattro dipendenti non è stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui l'azienda ha deciso di licenziarli. Si ritiene che queste misure siano state prese per chiarire le cose in seguito al licenziamento dell'ex direttore commerciale e marketing del gruppo, Oliver Hughes, e dell'ex direttore delle comunicazioni del gruppo, Paul Smith.

"Simon Smith-Wright è il direttore marketing del gruppo da dicembre 2024, mentre Alice Hedworth ha ricoperto il ruolo di responsabile delle comunicazioni senior, entrando a far parte dell'azienda a metà del 2021", ha annunciato di recente l'azienda.

Alice è stata una figura chiave per Checo, in quanto lo accompagnava alle conferenze stampa durante i weekend di Formula 1.

Correlato: SHOCK: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez e Cadillac

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato