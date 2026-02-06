SHOCK: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez e Cadillac

Lewis Hamilton sarà furioso dopo che Sergio Pérez gli ha inferto un duro colpo in vista del Campionato del Mondo di Formula 1 del 2026.

Secondo Huberto Corradi, noto giornalista di sport motoristici, il team americano del pilota messicano avrebbe ingaggiato un nuovo agente.

Ha dichiarato: "Le informazioni suggeriscono che l'imprenditore Marc Hynes abbia firmato con Cadillac (gestisce la carriera di Zhou, che fa parte anche del team americano) e, pertanto, non rappresenterà più Lewis Hamilton.

"Una mossa sorprendente. Forse qualcun altro del 'mondo artistico' prenderà il suo posto", ha osservato l'illustre giornalista in un post condiviso sul suo account social ufficiale.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

