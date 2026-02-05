CONFERMATO: Il motore Ferrari sta già battendo i record in F1

La Ferrari e il motore che utilizzerà sulla sua monoposto per la stagione 2026 stanno già battendo ogni record.

Ayao Komatsu, team principal della Haas, ha rilasciato alla stampa commenti molto interessanti sulla power unit sviluppata a Maranello per il prossimo Campionato del Mondo di Formula 1.

Queste le sue parole: "La Ferrari ha fatto un lavoro assolutamente straordinario per portare le prestazioni a questo livello e garantire l'affidabilità dimostrata. Completare 150 giri il primo giorno è, credo, un record per noi", ha dichiarato il dirigente del team americano.

Questa notizia dovrebbe entusiasmare Checo e il suo team, poiché dimostra l'affidabilità e la sicurezza del motore che alimenterà le loro monoposto. Condividendo la power unit con Haas e Ferrari, Cadillac dovrà prestare attenzione alle notizie provenienti da entrambi i team.

Correlato: La Ferrari riceve GRANDI NOTIZIE su un rivale per il 2026

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato