Hamilton, SORPRESO dalla nomination al titolo di Alonso

Ex pilota di Formula 1, Johnny Herbert ha rilasciato una sorprendente dichiarazione sulle possibilità di Lewis Hamilton di conquistare un campionato con la Ferrari, in netto contrasto con il suo storico rivale Fernando Alonso.

Il britannico, arrivato in Scuderia nel gennaio 2025, non è ancora riuscito a salire sul podio in nessun Gran Premio, concludendo la stagione al sesto posto nella classifica piloti.

Il sette volte campione del mondo ha registrato prestazioni ben al di sotto di quelle del compagno di squadra, Charles Leclerc, che ha ottenuto sette podi con lo stesso monoposto, segnando una delle peggiori sfide tra compagni, con un distacco di 86 punti su Hamilton. A 41 anni, il britannico non è ancora il pilota più anziano in griglia, dato che il veterano Fernando Alonso continua a competere a 44 anni. Il motore spagnolo, in forza ad Aston Martin, confida di poter rimanere in gara non appena il team troverà il giusto ritmo per lottare sia in pista che, potenzialmente, per i titoli mondiali sotto la guida di Adrian Newey.

Herbert scommette sul talento di Alonso per riconquistare il vertice della competizione, nonostante il campione spagnolo non vinca un titolo dal 2006, a differenza dell’ultima vittoria di Hamilton avvenuta nel 2020. “Se dovessi confrontare i due e chiedermi su chi scommetterei, affidando loro la vettura, purtroppo opterei per Fernando,” ha dichiarato Herbert nel podcast Stay on Track. “Fernando, anche guidando un’Aston Martin lontana dall’essere al massimo, riesce sempre a trarre il meglio dalla situazione. Non ho mai visto lo stesso in Lewis lo scorso anno, cosa che mi ha veramente lasciato perplesso. So quanto si senta frustrato e disorientato per non essere riuscito a superare le difficoltà, mentre Charles ha saputo trovare la giusta strategia.”

Hamilton e Alonso riusciranno a ritrovare la forma?

Il 2026 porterà cambiamenti regolatori in F1, un’opportunità che potrebbe permettere alla Ferrari di superare i rivali, se riuscirà a dominare le nuove normative riguardanti le unità di potenza e il design dei monoposto. Questa fase di transizione rappresenta anche per Hamilton la possibilità di adattarsi a un’auto dotata di caratteristiche differenti, soprattutto dopo le difficoltà affrontate nell’era dell’effetto suolo. Il britannico, a 41 anni, ha conquistato soltanto due vittorie dalla rivoluzione tecnica introdotta nel 2022.

Anche se l’idea di un ottavo titolo mondiale appare ancora un traguardo lontano, Hamilton ambisce a scrivere nuovi successi nella prossima stagione, aggiungendo altre vittorie al suo storico conto di 105 Gran Premi. La stessa ambizione pervade Alonso, che probabilmente ritiene irraggiungibile un terzo titolo a 44 anni, ma una 33ª vittoria in gara potrebbe essere possibile se l’Aston Martin saprà ritrovare il giusto ritmo, soprattutto considerando che il veterano spagnolo non sale sul gradino dal Gran Premio di Spagna del 2013.

