Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Kimi Antonelli potrebbe essere più sicuro alla Mercedes dopo che Max Verstappen si è allontanato dal team tedesco.

Durante un episodio del podcast James Allen on F1 si è discusso del mercato dei piloti e del ruolo strategico che il team britannico potrebbe giocare in questo scenario. Ronald Vording ha infatti ipotizzato il ritiro di Alonso, suggerendo che il nome successivo nella lista di Lawrence Stroll potrebbe essere proprio quello di Max Verstappen.

“Aston Martin opera in modo completamente diverso, puntando su acquisti in grado di incidere veramente sulla competitività – come ha fatto con Sebastian Vettel e, in seguito, con Fernando Alonso.

"Se Alonso decidesse di appendere il casco al chiodo, credo che il prossimo nominativo di Stroll sarà, molto probabilmente, Max Verstappen”, hanno commentato.

Recentemente, un rapporto del Mail Sport aveva anticipato che Verstappen sarebbe passato a far parte dell’Aston Martin in virtù di un accordo da un miliardo di sterline, in un momento in cui l'ambiente del tetracampeonato mondiale seguiva con attenzione le modifiche normative previste per il 2026.

"Sebbene quel trasferimento non si sia materializzato nel 2025 e in seguito il pilota sia stato accennato anche in relazione a Mercedes, Red Bull non è ancora del tutto sicura che il talentuoso olandese proseguirà con la scuderia oltre il 2027.

"Il contratto attuale di Verstappen con Red Bull scade infatti alla fine del 2028, ma se le nuove regole non dovessero favorire la squadra e il pilota si trovasse lontano dalla lotta per il titolo, potrebbe cercare nuove opportunità già nel 2027.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

