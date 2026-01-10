Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli in F1 2025?
L'anno nuovo è appena iniziato, ma sono già emerse le cifre relative ai guadagni annuali di Kimi Antonelli e di tutti i piloti di Formula 1 per il 2025.
È risaputo che Max Verstappen occupa sempre la vetta fra i corridori meglio pagati. Il tetracampeone, con un contratto estremamente vantaggioso con la Red Bull Racing valido fino al 2028, ha realizzato uno stipendio annuo di 55,8 milioni di euro, secondo Forbes.
A questo si aggiungono bonus per ulteriori 9,4 milioni, portando il totale a 65,2 milioni, cifra che esclude altri accordi di sponsorizzazione.
Quanto guadagnano i piloti di Formula 1?
1. Max Verstappen Salario: 55,8 milioni di euro Bonus: 9,4 milioni di euro Totale: 65,2 milioni di euro
2. Lewis Hamilton Salario: 60 milioni di euro Bonus: 429 mila euro Totale: 60,4 milioni di euro
3. Lando Norris Salario: 15,4 milioni di euro Bonus: 33,9 milioni di euro Totale: 49,3 milioni di euro
4. Oscar Piastri Salario: 8,5 milioni di euro Bonus: 23,6 milioni di euro Totale: 32,1 milioni di euro
5. Charles Leclerc Salario: 25,7 milioni di euro Bonus: – Totale: 25,7 milioni di euro
6. Fernando Alonso Salario: 20,6 milioni di euro Bonus: 2,1 milioni di euro Totale: 22,7 milioni di euro
7. George Russell Salario: 12,8 milioni di euro Bonus: 9,4 milioni di euro Totale: 22,2 milioni di euro
8. Lance Stroll Salario: 10,3 milioni di euro Bonus: 1,3 milioni di euro Totale: 11,6 milioni di euro
9. Carlos Sainz Salario: 8,5 milioni di euro Bonus: 2,6 milioni di euro Totale: 11,1 milioni di euro
10. Kimi Antonelli Salario: 4,2 milioni di euro Bonus: 6,4 milioni di euro Totale: 10,6 milioni di euro
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
