Attenzione Antonelli: scoperti gravi problemi al motore Mercedes
I piani di Franco Colapinto e Alpine hanno incontrato un nuovo ostacolo, grazie all'intervento di Mercedes.
Il team francese ha deciso di posticipare la sessione di shakedown, prevista per i prossimi due giorni, in attesa di ricevere alcuni dati fondamentali dal colosso tedesco. La scuderia affronterà la prossima stagione con i motori Mercedes, e questo ritardo è dovuto alla mancata consegna di informazioni essenziali necessarie per completare i test preliminari.
Lo scorso anno il team aveva annunciato l’abbandono dei motori Renault in Formula 1. Con l’introduzione dei motori ibridi V6 nel 2014, le prestazioni del propulsore francese non riuscivano più a stare al passo con quelle di Mercedes, che in quel periodo dominava la competizione. Persino Red Bull Racing aveva spesso lamentato la mancanza di potenza per affrontare le esigenze imposte dai tedeschi.
La sessione di shakedown, originariamente fissata per domenica 11 gennaio, è stata dunque rinviata a causa della consegna tardiva dei dati critici relativi alla nuova unità di potenza Mercedes. Nonostante il rinvio, il test è confermato e dovrebbe svolgersi tra il 20 e il 22 gennaio.
I fan attendono con interesse di vedere come la scuderia francese saprà adattarsi a questo importante cambiamento tecnico, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era in Formula 1.
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
