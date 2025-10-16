close global

Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Aloisio Hernández
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1.

La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur entregó una carrera donde George Russell demostró porqué es el mejor piloto para continuar en Mercedes, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Marina Bay inició con Antonelli perdiendo varios lugares de carrera tras un lento arranque, pero pudo recuperarse y al menos terminar en la quinta posición.

Los pilotos españoles tuvieron una espectacular noche, ya que Alonso y Sainz lograron ambos entrar a la zona de puntos, el primero en una gran serie de rebases y el segundo con una remontada espectacular de ocho lugares.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo tras una sanción final y Charles Leclerc acabó sexto en la carrera. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que sigue venciendo últimamente a Pierre Gasly, aún no puede sumar ni un solo punto en el Mundial de Pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

691 votos

