Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada
Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada
El Gran Premio de Singapur demostró de nuevo el dominio que George Russell es el hombre indicado para Mercedes y puede ganar carreras dominantes tras una monótona carrera mientras le siguieron Max Verstappen y Lando Norris para completar el podio.
El Circuito de Marina Bay culminó sus actividades con una carrera mucho más tranquila que las anteriores de la temporada, siguiendo la tendencia de las últimas temporadas aquí.
El inicio tuvo cierta dosis de drama, después de que el McLaren de Lando Norris hizo contacto con Oscar Piastri, que lo hizo perder la posición al australiano con su compañero.
Dentro del rendimiento de los hispanos, Fernando Alonso tuvo una de esas carreras heroicas, donde a pesar de hacer durar mucho sus neumáticos y lograr algunos rebases importantes que le permitieron entrar en la zona de puntos al acabar séptimo.
Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada bastante mejor al de Pierre Gasly, y aunque no ha logrado sumar puntos, Flavio Briatore seguramente estará poniendo mucha atención a esto.
Después de haber sido la gran sorpresa en Bakú, las descalificación el sábado en la clasificación fue condenatoria para los dos Williams, por lo que lo máximo que pudo conseguir Carlos Sainz en una importante remontada y logró lugar para conseguir puntos, aún así venció a Alex Albon de nuevo.
Del lado de Mercedes, ambos pilotos pudieron demostrar la razón por la cual la escudería alemana tiene gran futuro, ya que Antonelli recuperó las buenas sensaciones de anteriores carreras y acabó quinto, mientras Russell sumó una victoria más a su historial de piloto en la escudería y se refrenda como líder de la misma.
Ferrari por su parte, sigue en una crisis de resultados importante, ya que Hamilton acabó en octavo lugar mientras Leclerc terminó la carrera en la sexta posición.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Singapur en 2025?
- 1. George Russell
- 2. Max Verstappen
- 3. Lando Norris
- 4. Óscar Piastri
- 5. Andrea Kimi Antonelli
- 6. Charles Leclerc
- 7. Fernando Alonso
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Oliver Bearman
- 10. Carlos Sainz
- 11. Isack Hadjar
- 12. Yuki Tsunoda
- 13. Lance Stroll
- 14. Alexander Albon
- 15. Liam Lawson
- 16. Franco Colapinto
- 17. Gabriel Bortoleto
- 18. Esteban Ocon
- 19. Nico Hülkenberg
- 20. Pierre Gasly
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada
- hace 29 minutos
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- hace 4 minutos
F1 Hoy: Alonso explota con golpes; Confirman fuerte castigo a Sainz en Singapur
- Hoy 12:00
OFICIAL: ¡Venden la F1 a TELEVISA en México!
- Hoy 01:04
ATENCIÓN: El regreso de Checo Pérez con Cadillac, AMENAZADO
- Ayer 23:00
F1 Colapinto Hoy: Nueva humillación a Gasly; Lanza ataque contra Sainz
- Hoy 03:00
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre