Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Singapur
El Gran Premio de Singapur entregó una carrera donde George Russell demostró porqué es el mejor piloto para continuar en Mercedes, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.
El domingo en Marina Bay inició con Antonelli perdiendo varios lugares de carrera tras un lento arranque, pero pudo recuperarse y al menos terminar en la quinta posición.
Los pilotos españoles tuvieron una espectacular noche, ya que Alonso y Sainz lograron ambos entrar a la zona de puntos, el primero en una gran serie de rebases y el segundo con una remontada espectacular de ocho lugares.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo tras una sanción final y Charles Leclerc acabó sexto en la carrera.
En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que sigue venciendo últimamente a Pierre Gasly, aún no puede sumar ni un solo punto
¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 336 puntos
- 2. Lando Norris 314 puntos
- 3. Max Verstappen 273 puntos
- 4. George Russell 237 puntos
- 5. Charles Leclerc 173 puntos
- 6. Lewis Hamilton 125 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 88 puntos
- 8. Alexander Albon 70 puntos
- 9. Isack Hadjar 39 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 11. Fernando Alonso 36 puntos
- 12. Carlos Sainz 32 puntos
- 13. Lance Stroll 32 puntos
- 14. Liam Lawson 30 puntos
- 15. Esteban Ocon 28 puntos
- 16. Pierre Gasly 20 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 20 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 18 puntos
- 19. Oliver Bearman 18 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
