Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Andrea Kimi Antonelli REVELA TODA la verdad detrás de su nombre

Aloisio Hernández
Andrea Kimi Antonelli confesó toda la verdad detrás de su nombre en una reciente entrevista.

Hablando con Vogue Italia, el corredor italiano de Mercedes dijo lo siguiente sobre la historia que hay sobre "Kimi": "No se refiere a Raikkonen. Me lo dio un querido amigo de la familia, que se llama Enrico Bertaggia.

"Fue porque mis padres no sabían qué segundo nombre darme. Él tuvo esta idea, suena bien. Andrea Kimi Antonelli, va bien sin problemas. Lo principal es tratar de creer siempre, seguir siendo uno mismo incluso durante el camino, nunca cambiar.

"Y mejorar, ser autocrítico hacia uno mismo es importante. Por último, tratar también de divertirse; marca la diferencia", confesó.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur entregó una carrera donde George Russell demostró porqué es el mejor piloto para continuar en Mercedes, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Marina Bay inició con Antonelli perdiendo varios lugares de carrera tras un lento arranque, pero pudo recuperarse y al menos terminar en la quinta posición.

Los pilotos españoles tuvieron una espectacular noche, ya que Alonso y Sainz lograron ambos entrar a la zona de puntos, el primero en una gran serie de rebases y el segundo con una remontada espectacular de ocho lugares.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo tras una sanción final y Charles Leclerc acabó sexto en la carrera. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que sigue venciendo últimamente a Pierre Gasly, aún no puede sumar ni un solo punto en el Mundial de Pilotos.

