Russell fa un duro paragone tra Hamilton e Antonelli

George Russell ha fatto un netto paragone tra avere Kimi Antonelli come compagno di squadra e avere Lewis Hamilton come compagno di squadra.

In un'intervista con i media del motorsport, ha confessato di essersi spinto troppo oltre per dimostrare le sue capacità insieme al suo celebre compagno di squadra: "Durante il mio periodo con Lewis, sentivo di dover spingermi oltre per dimostrare le mie capacità.

Volevo superare i miei limiti e vedere fin dove potevo arrivare, soprattutto nella stagione 2023. Non mi bastava lottare solo per il podio.

Desideravo infrangere le barriere e ottenere un risultato migliore, piuttosto che accontentarmi del podio o del quarto posto. Questo atteggiamento mi è costato caro. Pertanto, l'anno scorso ho deciso di moderare il mio approccio, il che mi ha permesso di ottenere risultati migliori", ha dichiarato.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

