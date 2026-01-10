Russell fa un duro paragone tra Hamilton e Antonelli
Russell fa un duro paragone tra Hamilton e Antonelli
George Russell ha fatto un netto paragone tra avere Kimi Antonelli come compagno di squadra e avere Lewis Hamilton come compagno di squadra.
In un'intervista con i media del motorsport, ha confessato di essersi spinto troppo oltre per dimostrare le sue capacità insieme al suo celebre compagno di squadra: "Durante il mio periodo con Lewis, sentivo di dover spingermi oltre per dimostrare le mie capacità.
Volevo superare i miei limiti e vedere fin dove potevo arrivare, soprattutto nella stagione 2023. Non mi bastava lottare solo per il podio.
Desideravo infrangere le barriere e ottenere un risultato migliore, piuttosto che accontentarmi del podio o del quarto posto. Questo atteggiamento mi è costato caro. Pertanto, l'anno scorso ho deciso di moderare il mio approccio, il che mi ha permesso di ottenere risultati migliori", ha dichiarato.
Correlato: Confermata la cospirazione contro Antonelli in Mercedes
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton condivide un momento imbarazzante con un altro pilota di F1
- Oggi 13:00
Ferrari Notizie Oggi: resentazione della SF-26; Vogliono frenare la Mercedes; Pericolo dalla Red Bull
- Oggi 12:30
Antonelli Notizie Oggi: Cospirazione alla Mercedes; Problemi al motore; Stipendio del 2025
- Oggi 12:00
Hamilton Notizie Oggi: La sua età nel 2026; Lo paragonano ad Antonelli; Bloccano la sua sostituzione
- Oggi 11:30
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli in F1 2025?
- Oggi 11:00
La Ferrari potrebbe essere ROVINATA dallo STESSO NEMICO della Red Bull
- Oggi 10:30
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre