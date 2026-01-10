Confermata la cospirazione contro Antonelli in Mercedes

Hanno indicato che i colloqui tra Max Verstappen e la Mercedes riguardo a un possibile sostituto di Kimi Antonelli erano reali.

Verstappen ha vissuto uno dei suoi momenti più difficili al Gran Premio di Barcellona, ​​dopo un inizio di stagione difficile. Il pilota della Red Bull ha faticato con le gomme morbide sul circuito catalano, il che lo ha portato a essere sorpassato da Charles Leclerc e successivamente a scontrarsi con un aggressivo George Russell.

In seguito all'incidente, il pilota olandese è andato largo, ritrovandosi davanti al pilota britannico. Tuttavia, il suo team gli ha chiesto di lasciar passare Russell per evitare una potenziale penalità, sebbene la direzione gara abbia successivamente annunciato che non avrebbe preso alcun provvedimento.

Un Verstappen visibilmente frustrato ha lasciato passare Russell alla curva 5, ma è poi rientrato immediatamente in pista dopo aver riconquistato la sua posizione. La decisione della direzione gara ha comportato una penalità di dieci secondi e tre punti sulla sua superlicenza.

Di conseguenza, la Red Bull Racing è scesa dal quinto al decimo posto, perdendo nove preziosi punti in campionato. Nonostante tutto, Toto Wolff è rimasto sorprendentemente calmo nell'analizzare l'incidente, alimentando le voci sul suo interesse ad ingaggiare Verstappen per la stagione 2026, una situazione che ha poi confermato.

Per Tom Coronel, quel momento ha confermato che c'era qualcosa di più tra Wolff e Verstappen: "Vedere il tuo pilota quasi uscire di pista e poi sentire una risposta così calma durante l'intervista ti fa pensare: 'Sta succedendo qualcosa qui. Sono in trattativa con Verstappen'", ha commentato nel rapporto annuale di Viaplay.

Da parte sua, Christijan Albers ha aggiunto: "Russell aveva intuito da tempo che erano in corso dei colloqui tra Wolff e il team di Verstappen, una situazione che ovviamente non gli piaceva".

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

