Una fortuna per vedere Hamilton? Questo include l'abbonamento stagionale VIP di F1 da 3,75 milioni
Una fortuna per vedere Hamilton? Questo include l'abbonamento stagionale VIP di F1 da 3,75 milioni
La stagione 2026 è imperdibile.
Hai a disposizione 3,75 milioni di dollari? Se sì, potrai accedere a un esclusivo abbonamento VIP per la Formula 1 e goderti Lewis Hamilton da una prospettiva unica.
La stagione 2026, che doveva essere tra le più lunghe di sempre, ha subito una riduzione a 22 weekend di gara dopo la cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita a seguito del conflitto in Iran. In questi eventi, che si svolgeranno su cinque continenti e in 19 paesi differenti, sono previste anche sei gare sprint ricche di emozioni.
L’avvio di una nuova era per la F1, segnato da una profonda revisione delle regole, offre agli appassionati più devoti la possibilità di vivere ogni weekend con un’esperienza VIP completa, che comprende soggiorni in resort di lusso e l’accesso integrale a tutte le sessioni delle gare. Tuttavia, questo pacchetto esclusivo comporta un investimento di circa tre milioni di sterline.
Per chi preferisce vivere l’adrenalina della competizione senza eccessi, è disponibile anche l’abbonamento “ultimate”: un’offerta più accessibile che garantisce l’accesso alle tribune in tutte le gare del 2026, con voli e pernottamenti inclusi, al costo di 130.000 sterline.
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Nonostante sul sito di Formula Escapes venga promossa un’esperienza su 24 weekend e per 24 destinazioni, finora non sono stati annunciati sconti a seguito dell’esclusione del Bahrain e dell’Arabia Saudita dal calendario.
La stagione 2026 ha già regalato spettacoli di grande intensità: i sorpassi ai Gran Premi di Australia e Cina sono stati notevolmente più entusiasmanti rispetto a quelli delle edizioni precedenti.
Inoltre, si preannuncia una lotta accesa per il campionato, con i piloti Mercedes George Russell e Kimi Antonelli pronti a darsi battaglia, mentre il team di Brackley ha iniziato la stagione con una spinta determinante.
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