L'enorme piano di aggiornamenti in tre punti della Ferrari in F1 per raggiungere la Mercedes a Miami

La Ferrari ha un piano in tre punti per raggiungere il dominante team Mercedes in F1 nel 2026.

La Scuderia ha iniziato bene il 2026, conquistando un podio in tutti e tre i gran premi finora disputati, e attualmente si trova al secondo posto nel campionato costruttori, dietro solo alla Mercedes.

La dominante scuderia di Brackley ha 45 punti di vantaggio sulla Ferrari, avendo ottenuto tutte e tre le vittorie nei gran premi finora disputati grazie a George Russell e Kimi Antonelli.

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La Ferrari sta cercando disperatamente di evitare una seconda stagione consecutiva senza vittorie in un gran premio, e l'unico modo per riuscirci, a quanto pare, è se riusciranno ad avvicinarsi alle prestazioni della Mercedes, che a questo punto sembra destinata a vincere entrambi i campionati.

Il team principal Fred Vasseur e il team di ingegneri lavoreranno duramente nella pausa di cinque settimane dallo sport per portare aggiornamenti alle loro vetture, e le notizie sui media italiani suggeriscono che il team ha un piano in tre fasi per cercare di spodestare la Mercedes.

Nuovo software per la power unit

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha recentemente avvertito la Ferrari che potrebbe fare passi indietro per tutta la stagione 2026, a meno che non riescano a migliorare la potenza della loro power unit, con le power unit Mercedes chiaramente il punto di riferimento nelle prime fasi del 2026.

Le preoccupazioni di Hamilton si sono concretizzate nel recente Gran Premio del Giappone, con McLaren e Alpine che sembravano forti, altre due squadre alimentate da power unit Mercedes.

La Ferrari non può stare ferma, e la Gazzetta ha riportato che non lo farà in questa pausa di cinque settimane tra il Gran Premio del Giappone e quello di Miami.

Hanno dichiarato che il team porterà un software profondamente rivisto e migliorato per la gestione della carica elettrica alla loro power unit, il che dovrebbe aiutare i piloti a limitare gli effetti del super clipping sui rettilinei.

La Ferrari testerà il nuovo software sul circuito di Monza in una giornata di riprese il 21 aprile. Questo perché la casa del GP d'Italia è particolarmente esigente in termini di recupero energetico, e quindi la pista rappresenta un buon test per il nuovo software.

ADUO

Anche se questo non aiuterà immediatamente il team per il Gran Premio di Miami, il periodo ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) entrerà in gioco alla fine del weekend del GP di Monaco.

L'ADUO è stato introdotto dalla FIA all'inizio della stagione per aiutare i costruttori di power unit in difficoltà, permettendo loro di portare aggiornamenti alle loro power unit in tre periodi distinti della stagione: dopo la sesta, la dodicesima e la diciottesima gara.

Per ricevere l'ADUO, i costruttori di power unit che rientrano nella rete di sicurezza devono soddisfare criteri specifici. Secondo l'Articolo 4 dell'Appendice 4 dei nuovi regolamenti tecnici, un costruttore si qualifica per gli aggiornamenti se il suo: "Indice di Prestazione del Motore a Combustione Interna (ICE) è almeno del due per cento ma meno del quattro per cento inferiore all'ICE più performante."

La pubblicazione sopra citata ha riportato che la Ferrari è stata ritenuta aver soddisfatto questa soglia e, in teoria, la Ferrari sarà in grado di sviluppare la sua power unit e avrà un tetto di spesa più elevato per la power unit, il che dovrebbe aiutarli a cercare di raggiungere la Mercedes.

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La Macarena

Il terzo modo in cui la Ferrari sta cercando di ribaltare la situazione nel 2026 è tramite aggiornamenti aerodinamici portati alla loro SF-26.

L'innovativa ala posteriore 'Macarena' della Ferrari, che si capovolge completamente, è stata usata solo nelle sessioni di prova finora nel 2026, con il team incerto su quanto beneficio dia alla vettura nelle zone di aerodinamica attiva.

Per sfruttare appieno il design dell'ala posteriore, la Ferrari ritiene che siano necessarie modifiche al sottoscocca e al profilo della fiancata, in particolare al posteriore, e ha testato questo nel simulatore.

Si pensa che stiano cercando di portare quella configurazione in pista una volta che avranno determinato l'esatto beneficio che può dare loro sui rettilinei.

Questo include anche modifiche all'ala anteriore per bilanciare l'equilibrio aerodinamico complessivo della SF-26 sotto questa nuova configurazione.

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