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Kimi Antonelli, Mercedes, Japan, 2026

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes offre una spiegazione insolita; Lewis Hamilton afferma di non avere consigli

Kimi Antonelli, Mercedes, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes offre una spiegazione insolita; Lewis Hamilton afferma di non avere consigli

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Martedì 31° marzo 2026 in Formula 1.

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