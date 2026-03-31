Mercedes spiega perché Russell ha perso contro Antonelli nel GP del Giappone

Andrew Shovlin ha offerto una spiegazione approfondita sull'inattesa caduta di George Russell al Gran Premio del Giappone, vinto da Andrea Kimi Antonelli.

Il pilota britannico sembrava destinato a un buon risultato, ma un pit stop sfortunato e un errore software sulla sua Mercedes ne hanno compromesso le possibilità, costringendolo a classificarsi al quarto posto sul circuito di Suzuka.

Mentre Russell affrontava problemi tecnici, il giovane Kimi Antonelli, a soli diciannove anni, ha regalato una prestazione straordinaria, dominando la gara dalla pole position e conquistando la leadership del campionato mondiale.

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Inoltre, la Mercedes si è piazzata in testa alla classifica costruttori con 135 punti, nonostante le limitazioni imposte dalle nuove normative in vigore in Giappone.

Tempismo sfortunato del Safety Car

Le difficoltà per Russell sono emerse durante la fase di neutralizzazione della gara. Al giro 22, Ollie Bearman ha subito un grave incidente alla curva Spoon, costringendo l'uscita del safety car. Russell aveva effettuato il pit stop programmato un giro prima, un dettaglio che, secondo Shovlin, ha segnato il punto di svolta.

"La fortuna di Kimi ha coinciso con la sfortuna di George. Se avessimo fermato George un giro più tardi, avrebbe potuto mantenere il vantaggio alla ripresa", ha spiegato il responsabile dell'ingegneria sul tracciato, mentre Antonelli ne ha colto l'occasione per prendere il comando della corsa.

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Un errore software ha costato il podio

Dopo la ripresa, la situazione si è ulteriormente complicata per Russell, il quale è retrocesso alla terza posizione e successivamente ha perso terreno contro Lewis Hamilton a causa di una batteria che non performava come atteso. Poco dopo, un inaspettato malfunzionamento del software ha aggravato ulteriormente la situazione.

Con le nuove normative, in cui la fonte di potenza si basa in parte sull'energia elettrica, un "superclip" ha generato notevoli disagi. "Abbiamo riscontrato un problema frustrante: un errore nel codice, attivato dalla pressione simultanea di un pulsante e dal cambio di marcia, ha portato l'unità di potenza in uno stato di superclip, caricando la batteria e permettendo a Charles di superarlo", ha spiegato Shovlin. Alla fine, Charles Leclerc ha conquistato l'ultimo gradino del podio, affiancato da Antonelli e Oscar Piastri.

La sfida si fa sempre più intensa

Nonostante Russell sia riuscito a risalire fino al quarto posto, la Mercedes valuta la gara con sentimenti misti. Il team principal Toto Wolff aveva già manifestato le sue critiche riguardo ai problemi software della vettura, e Shovlin ha ammesso che la squadra ha ancora molto da fare.

"È chiaro che nelle prossime settimane dovremo lavorare intensamente per comprendere e migliorare numerosi aspetti. Abbiamo iniziato la stagione in modo eccellente, ma i nostri rivali si stanno avvicinando. Fortunatamente, sappiamo dove intervenire e sfrutteremo al massimo la pausa nel calendario per rafforzare i nostri punti deboli", ha osservato il responsabile.

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