RISOLTO! Hamilton si RIFIUTA di dare consigli ad Antonelli

Lewis Hamilton ha recentemente evidenziato sorprendenti analogie tra il suo turbolento esordio in Formula 1 e l’attuale esperienza di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes.

Quest’ultimo, con soli diciannove anni, è entrato nella storia della F1 diventando il pilota più giovane a guidare la classifica campionato. Il traguardo raggiunto testimonia come il talento, unito alla determinazione e alla capacità di reinventarsi, possa far emergere una nuova stella in uno sport passato al cuore di sfide e imprevisti.

Hamilton, ora impegnato con la Ferrari, osserva con interesse l’evoluzione del suo ex team. Dopo la sessione di qualifiche, gli è stato chiesto quale consiglio darebbe al giovane per affrontare la competizione contro il compagno George Russell.

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Il sette volte campione del mondo ha commentato la straordinaria prestazione di Antonelli, il quale, superando un pilota di grande esperienza come Russell – che aveva ottenuto il secondo miglior tempo – è riuscito a conquistare la tanto ambita pole position, dimostrando una maturità e sicurezza sorprendenti per la sua età.

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Comparazione con il 2007

Hamilton ricorda i primi passi in McLaren, quando da neopatentato si trovò a dover affrontare un team già consolidato. “Non so se si possa fare un paragone diretto, poiché le situazioni sono diverse, ma alcuni elementi in comune non sfuggono all’osservazione”, ha ammesso il britannico, richiamando alla mente quei momenti intensi quando affrontò un bicampione con anni di esperienza. In quegli anni, la lotta interna con Fernando Alonso si concluse con entrambi i piloti alla pari nella classifica, sottolineando la competitività e l’intensità che ancora oggi caratterizzano la F1.

Senza bisogno di consigli

Nonostante la pressione di far parte di una squadra d’élite come Mercedes, Hamilton è convinto che Antonelli non abbia bisogno di ulteriori suggerimenti per superare il compagno Russell. “Non credo servano raccomandazioni, visto che ha già conquistato la pole position – ha commentato – non c’è nulla da aggiungere”, ha affermato il campione. Il pilota ha espresso il suo apprezzamento per la velocità e la lucidità dimostrate dal giovane italiano, sottolineando come mantenere la calma, spingere al massimo e godersi ogni istante in pista siano ingredienti fondamentali per raggiungere grandi successi.

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