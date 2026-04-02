KitKat ha lanciato un 'Tracker KitKat Rubati' dopo un furto di oltre 400.000 barrette di cioccolato a tema F1. No, davvero.

La scorsa settimana, oltre 12 tonnellate di cioccolato e wafer sono state rubate dai ladri, quando hanno sequestrato un camion Nestle pieno di barrette di cioccolato in Italia.

In totale, 413.793 barrette sono state rubate nell'ambito del furto, tutte a forma di auto F1 KitKat, come parte della nuova partnership della F1 con il marchio di cioccolato, che ha visto anche David Croft di Sky Sports F1 coinvolto in spot televisivi nelle trasmissioni del Regno Unito.

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Ora, KitKat spera di ritrovare le auto di cioccolato mancanti incoraggiando i consumatori a utilizzare un nuovo 'Tracker KitKat Rubati' per scoprire se la loro barretta fa parte del lotto rubato dai ladri.

In una dichiarazione ufficiale pubblicata su X, KitKat ha assunto un tono serio nonostante la natura piuttosto comica del furto. "Grazie per il vostro interesse nei KitKat mancanti," si legge nella dichiarazione.

"Ma solo per chiarire, non si tratta di una trovata pubblicitaria o di uno scherzo del primo aprile. Qualcuno ha davvero rubato 12 tonnellate di KitKat. E vogliamo davvero sapere dove sono finite.

"Quindi, abbiamo creato un Tracker KitKat Rubati che ti permette di verificare se il tuo KitKat proviene dal lotto mancante."

Il tracker è una nuova pagina creata sul sito web di KitKat dove i consumatori sono invitati a digitare il numero di lotto a otto cifre che appare sul retro delle barrette KitKat.

Ti dice poi se quella barretta fa parte del lotto mancante o meno.

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Un crimine sempre più comune

KitKat ha inizialmente rivelato che, rendendo pubblica la ricerca delle barrette rubate, sperava di sensibilizzare l'opinione pubblica su un crimine che sta diventando sempre più comune.

Il sequestro di camion da parte di bande criminali è diventato un mezzo popolare di furto e, naturalmente, mette a rischio la sicurezza e il benessere dei camionisti, per non parlare del mancato guadagno.

In una dichiarazione rilasciata a The Athletic, un portavoce di KitKat ha dichiarato: "Abbiamo sempre incoraggiato le persone a fare una pausa con KitKat - ma sembra che i ladri abbiano preso il messaggio troppo alla lettera e abbiano fatto una 'pausa' con oltre 12 tonnellate del nostro cioccolato.

"Anche se apprezziamo il gusto eccezionale dei criminali, resta il fatto che il furto di merci è un problema crescente per le aziende di tutte le dimensioni.

"Con schemi sempre più sofisticati impiegati regolarmente, abbiamo scelto di rendere pubblica la nostra esperienza nella speranza che ciò aumenti la consapevolezza di una tendenza criminale sempre più comune."

Quindi, fate attenzione se quest'anno qualcuno vi invita a una 'festa di Halloween a tema F1'!

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