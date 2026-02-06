ULTIME NOTIZIE: LE ULTIME sulla decisione della FIA in merito al motore Mercedes

La FIA ha preso una decisione in merito alla controversa questione del rapporto di compressione e alla manovra della Mercedes riguardante il motore che Franco Colapinto utilizzerà in F1 nel 2026.

Secondo quanto riportato dai media italiani, l'organo di governo del motorsport internazionale consentirà una modifica al metodo di misurazione prima del Gran Premio d'Australia, a condizione che quattro dei cinque costruttori di motori diano la loro approvazione.

Questa misura potrebbe mettere in discussione la legalità del propulsore M17 delle Frecce d'Argento. Organi di stampa come Autosprint e altri hanno riferito che la FIA ha deciso di consentire modifiche al metodo di misurazione prima dell'inizio della stagione, a condizione che ottenga l'approvazione della FIA, della Formula 1 e di quattro dei cinque costruttori di motori.

Ciò elimina la necessità dell'unanimità, che fino ad ora impediva qualsiasi modifica, dato che la Mercedes era certa di opporsi. D'altra parte, la Red Bull sembra aver preso le distanze dalla Mercedes su questo tema. Si vocifera che la Red Bull Ford abbia riscontrato problemi nello sviluppo di una propria soluzione relativa al rapporto di compressione.

Si prevede che si unirà ad Audi, Ferrari e Honda per formare una maggioranza di quattro a uno. Se la modifica al regolamento verrà implementata, il test statico durante le verifiche tecniche non verrà più eseguito su un motore freddo e fermo, ma su uno caldo dopo un certo periodo di funzionamento.

Questo potrebbe portare alla dichiarazione di illegalità del motore Mercedes se si riscontrasse che mantiene un rapporto di compressione superiore a 16:1 durante il funzionamento. Questa situazione riguarderebbe non solo la Mercedes, ma anche tutti i team che utilizzano i loro motori, come Alpine, McLaren e Williams.

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

