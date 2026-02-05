CONFERMATO: Lewis Hamilton avrà un VANTAGGIO su Alonso nel 2026

È stato confermato che Lewis Hamilton avrà un vantaggio su Fernando Alonso nella stagione 2026 di Formula 1.

Adrian Newey ha riconosciuto che Aston Martin e Fernando Alonso sono quattro mesi indietro rispetto ai loro rivali di F1 con la monoposto del 2026.

Parlando sul sito web di Aston Martin, Newey ha commentato: "L'AMR Technology Campus è ancora in fase di sviluppo, la galleria del vento CoreWeave non è stata pienamente operativa fino ad aprile e io sono entrato a far parte del team solo lo scorso marzo, quindi in realtà partivamo svantaggiati.

"È stato un lasso di tempo molto stretto e circa 10 mesi di lavoro intenso. Non abbiamo effettivamente messo un modello della monoposto del '26 in galleria del vento fino a metà aprile, mentre la maggior parte, se non tutti, i nostri rivali ne avrebbero avuto uno a quest'ora, dato che il divieto di test aerodinamici per il 2026 è terminato all'inizio di gennaio dello scorso anno."

"Questo ci ha lasciato con circa quattro mesi di ritardo, il che ha comportato un ciclo di ricerca e progettazione estremamente compresso. "La vettura è stata assemblata all'ultimo minuto, motivo per cui abbiamo dovuto lottare per arrivare allo shakedown di Barcellona", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

