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Piastri, Antonelli and Leclerc on the Chinese GP podium

Antonelli F1: Russell vuole dei cambiamenti; Rispondi onestamente; Mercedes pone un MA

Piastri, Antonelli and Leclerc on the Chinese GP podium — Foto: © IMAGO

Antonelli F1: Russell vuole dei cambiamenti; Rispondi onestamente; Mercedes pone un MA

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