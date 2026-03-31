Fiducia o giustizia? Il capo di Hamilton si fida della decisione della FIA riguardo alla Ferrari.

Fred Vasseur, il responsabile della Ferrari, ha espresso grande fiducia in merito a una decisione ancora in sospeso da parte della FIA, che potrebbe delineare il destino della stagione per la Scuderia.

Dal 2026, la Formula 1 entrerà in una nuova era normativa, con cambi radicali riguardanti il power unit e il telaio. Queste modifiche, che puntano a valorizzare in misura tripla l’aspetto elettrico, hanno sollevato qualche malumore nel mondo dell’automobilismo, sia tra i piloti che tra gli addetti ai lavori.

La rivoluzione normativa non è passata inosservata: alcuni corridori, tra cui Max Verstappen e Charles Leclerc, hanno espresso critiche aspre. Durante il weekend del Gran Premio del Giappone, Leclerc ha definito inaccettabile l’applicazione di queste nuove regole. Nonostante ciò, Hamilton, Leclerc e il resto del team Ferrari hanno dimostrato partenze fulminee grazie a un’ottima procedura di avviamento. Tuttavia, nel corso della gara la Scuderia fatica a tenere il passo con la Mercedes, e il sette volte campione teme che l’evoluzione della potenza del motore Mercedes possa, nel prossimo futuro, avvantaggiare il team cliente McLaren, spingendo Ferrari in posizioni sfavorevoli. Un simile scenario potrebbe essere evitato se la FIA concedesse a Ferrari un’eccezione per aggiornare il power unit, che al momento si presenta ormai arretrato.

Vasseur: Miami darà slancio a un nuovo campionato

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Dopo le qualifiche a Suzuka, durante le quali Leclerc ha espresso le sue critiche in radio, Vasseur ha parlato con Sky Sports Italia commentando le prestazioni in pista. Il capo della Ferrari ha osservato che il team ha ottenuto risultati migliori in Q2 rispetto a Q3 e ha sottolineato l'importanza di analizzare le cause per sfruttare al massimo il potenziale della vettura. “Il nostro obiettivo è puntare alla vittoria in gara, partendo in modo solido e adottando una strategia intelligente. Abbiamo corso fianco a fianco con la Mercedes e continueremo a dare il massimo”, ha dichiarato Vasseur. Inoltre, il dirigente confida che la prossima decisione della FIA, che riguarda l’introduzione delle Opportunità di Sviluppo e Aggiornamento (ADUO) per Ferrari e altri costruttori di power unit, potrebbe davvero fare la differenza: a partire da maggio la Scuderia sarà in grado di sfidare seriamente i Silver Arrows.

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Che cos’è l’ADUO?

In vista della stagione 2026, la FIA ha istituito una sorta di rete di sicurezza rivolta ai produttori di power unit in difficoltà. Pur non dipendendo in maniera così critica da queste opzioni come, ad esempio, Aston Martin e il suo partner Honda, Ferrari può comunque accedere a queste opportunità. Per essere ammissibili all’ADUO, i costruttori devono rispettare criteri ben precisi: secondo l’articolo 4 dell’Appendice 4 delle nuove regolamentazioni tecniche, un produttore ha diritto a queste misure se il suo indice di rendimento del motore a combustione interna risulta almeno del 2% ma inferiore al 4% rispetto al motore migliore. In tal caso, il costruttore potrà usufruire di un aggiornamento supplementare omologato nell’anno delle qualifiche (2026) e di un’ulteriore omologazione nella stagione successiva. Se, invece, l’indice si attesta almeno del 4% al di sotto del top, saranno concesse due ulteriori aggiornamenti nell’anno delle qualifiche e due in quello seguente. Attualmente, queste opportunità vengono concesse in momenti ben precisi dell’anno, ogni sei Gran Premi. Con la cancellazione recente dei Gran Premi di Baréin e Arabia Saudita, il weekend di Miami diventa la quarta tappa del 2026: in un sistema che prevedeva l’attesa fino al sesto appuntamento, le ADUO non sarebbero state disponibili prima del Gran Premio di Monaco, a giugno. Tuttavia, i vertici della Formula 1 hanno proposto di anticipare questa data, in modo da poter attuare le opportunità di aggiornamento subito dopo Miami, scenario in cui Vasseur ripone piena fiducia.

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