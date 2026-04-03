Le 'frustrazioni' di Lewis Hamilton con il 'bullo' Max Verstappen rivelate
Le 'frustrazioni' di Lewis Hamilton con il 'bullo' Max Verstappen rivelate
L'ex stella della F1 Eddie Irvine ha detto la sua
L'ex stella della F1 Eddie Irvine ha previsto scintille tra George Russell e Kimi Antonelli quest'anno, e ha fornito alcune intuizioni su una delle migliori lotte per il titolo nella memoria recente.
L'ex stella della Ferrari, che ha concluso a soli due punti dalla vittoria del campionato del mondo 1999 con la Scuderia, ha tirato fuori alcuni paragoni storici quando gli è stato chiesto se pensasse che potessero esserci 'incidenti' tra i due compagni di squadra Mercedes mentre si sfidano testa a testa per il titolo 2026.
Il pilota nordirlandese ha specificamente richiamato l'esperienza del capo Mercedes Toto Wolff in simili lotte per il titolo ad alta posta in gioco, sia quando i suoi piloti si contendevano il campionato tra loro (Lewis Hamilton e Nico Rosberg nel 2016) sia quando era coinvolto un attore esterno (Hamilton e Max Verstappen nel 2021).
Entrambe quelle stagioni hanno visto scontri controversi tra i contendenti al titolo, con Silverstone 2021 che ha visto Hamilton spingere Verstappen fuori pista ad alta velocità a Copse – qualcosa che Irvine ha attribuito al desiderio del britannico di reagire al suo rivale che 'si comportava da bullo'.
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Irvine: Hamilton si è frustrato con Verstappen
Sembra quasi impossibile che le battaglie serrate per il titolo evitino qualche elemento di controversia o contatto tra compagni di squadra negli ultimi anni (chi ricorda Lando Norris che ha tamponato Oscar Piastri in Canada l'anno scorso?) e Irvine ha previsto cose simili per il 2026.
«Ne sono sicuro al 100 per cento,» ha detto a La Gazzetta dello Sport. «La posta in gioco è troppo alta e i piloti hanno prestazioni simili. Perciò, Toto Wolff non può intervenire con ordini di squadra. Ha vissuto situazioni molto tese, quando Lewis Hamilton ha lottato con Nico Rosberg e poi con Max Verstappen.
«In quest'ultima occasione, c'è stato un brutto incidente a Silverstone. Penso che il sette volte campione del mondo, che è uno dei piloti più puliti della storia, fosse frustrato perché l'olandese si stava comportando da bullo.»
Antonelli guida il campionato 2026 dopo soli tre gran premi, avendo superato il suo compagno di squadra – che sembrava già frustrato via radio – in classifica al Gran Premio del Giappone.
|Position
|Driver
|Team
|Points
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|72
|2
|George Russell
|Mercedes
|63
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|49
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|41
|5
|Lando Norris
|McLaren
|25
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|21
|7
|Ollie Bearman
|Haas
|17
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|15
|9
|Max Verstappen
|Red Bull
|12
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|2
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|17
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|18
|Alex Albon
|Wiliams
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
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