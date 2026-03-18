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Lewis Hamilton, Ferrari, China, 2026

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ritrova la felicità in Formula 1; Il confronto con Andrea Kimi Antonelli

Lewis Hamilton, Ferrari, China, 2026 — Foto: © IMAGO

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ritrova la felicità in Formula 1; Il confronto con Andrea Kimi Antonelli

Alessandro Lombardo

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di mercoledi 18° marzo 2026 in Formula 1.

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