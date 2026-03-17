Hamilton dà inizio alla sua storia d'amore con Kim Kardashian

Dopo settimane di speculazioni e ampia attenzione mediatica, sembra che la sospetta relazione tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian stia finalmente prendendo forma.

I pettegolezzi sono iniziati alla fine di gennaio, quando il mondo della F1 si è infiammato per le notizie che il sette volte campione avesse trascorso un weekend in un esclusivo ritiro nei Cotswolds insieme a Kim, imprenditrice di Skims e icona televisiva.

Successivamente la coppia è stata avvistata a Parigi, poi a San Francisco durante il Super Bowl LX e, più recentemente, in un resort in Arizona. Nonostante l’enorme interesse mediatico, Hamilton ha voluto mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, evitando di commentare durante la conferenza stampa della F1.

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Lewis reagisce con un'emoji dagli occhi innamorati alla pubblicazione di Kim K

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Lunedì sera si è assistito a quello che molti considerano il segnale più chiaro di questo scintillante legame. Kim ha condiviso su Instagram una foto in cui sfoggia un elegante abito dorato firmato Gucci, intitolata semplicemente “GUCCI GIRL”, raggiungendo milioni di follower. In risposta, Lewis Hamilton ha lasciato un'emoji con occhi innamorati, alimentando ulteriori speculazioni e facendo crescere il dibattito su una possibile storia d’amore tra le due stelle.

Quando vedremo Kim Kardashian in F1?

La grande domanda ora è se assisteremo a un'apparizione di Kim durante un evento di Formula 1. Immaginate l'effervescenza mediatica se la celebrità dovesse farsi vivo, magari nel paddock Ferrari . Si parlava di una possibile presenza a Melbourne durante il Gran Premio d’Australia, ma quei piani non si sono concretizzati. L’ipotesi rimane viva, stimolando ulteriormente l’immaginazione di un pubblico sempre più appassionato di sport e spettacolo.

Attualmente, tutta l’attenzione è rivolta al Gran Premio di Miami, in programma per domenica 3 maggio, un appuntamento di grande rilievo negli Stati Uniti e seguito in diretta da un vasto pubblico. Michael McCarthy, giornalista senior de Front Office Sports, ha commentato: “Kim potrebbe rivoluzionare la scena, proprio come ha fatto Taylor Swift con la NFL, attirando nuovi appassionati e portando lo spettacolo a un livello superiore”. McCarthy ha aggiunto che Miami, con il suo spirito dinamico e il tocco di glamour hollywoodiano, rappresenta lo scenario ideale per un'apparizione in puro stile Kardashian.

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