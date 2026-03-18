Hamilton ritrova la felicità in Formula 1

Lewis Hamilton ha vissuto un weekend estremamente positivo in Cina, conquistando il suo primo podio con la Ferrari.

Il pilota britannico ha concluso al terzo posto, subito dopo il duo Mercedes composto da Kimi Antonelli e George Russell, mentre Max Verstappen ha dovuto abbandonare a causa di un guasto elettrico. Dopo la gara, il sette volte campione del mondo ha dichiarato di sentirsi in forma come da tempo.

L'integrazione nella Scuderia sta iniziando a dare i suoi frutti dopo un anno di transizione per il veterano pilota. Hamilton sottolinea i progressi significativi, sia a livello mentale che fisico, che gli hanno permesso di tornare a competere ai massimi livelli.

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"Sono convinto di aver ritrovato la mia forma, sia fisica che mentale, pur avendo ancora margini di miglioramento", ha affermato durante la conferenza stampa dopo il suo debutto sul podio con la scuderia italiana.

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Preparazione intensiva

Hamilton ha spiegato che in questa stagione invernale si è spinto al limite per presentarsi nelle migliori condizioni, soprattutto considerando come l'aspetto fisico stia diventando sempre più determinante.

"L'allenamento di quest'inverno è stato il più duro e intenso di tutta la mia esperienza, in parte a causa degli inevitabili effetti dell'età. Oggi la ripresa richiede più tempo, ma ho integrato nuove metodologie che hanno fatto la differenza", ha commentato il pilota.

Ha inoltre sottolineato l'importanza di aver ristabilito un rapporto stretto con il suo preparatore fisico e il supporto costante del suo nuovo ingegnere in fabbrica. Durante le festività, ha preso una decisione cruciale: "Il primo giorno di Natale ho definito il mio approccio per la stagione; mi sono concentrato e ho continuato a perfezionare la mia preparazione. Sono certo che posso ancora dare il meglio di me stesso."

Sviluppo della Ferrari

Sebbene Hamilton sia soddisfatto del terzo posto – il suo primo podio nelle 26 gare con la scuderia italiana – osserva che la SF-26 ha ancora margini di miglioramento, soprattutto in vista del dominio senza precedenti di Mercedes nel campionato costruttori.

"Ritengo di poter estrarre ancora più prestazioni da questa vettura. Sto ancora imparando, in particolare nella gestione della potenza", ha spiegato.

Il pilota ha, inoltre, evidenziato i progressi raggiunti nel lavoro congiunto con gli ingegneri di Maranello, assicurando che le sue osservazioni vengono accolte per ottimizzare la vettura. "Dalla metà fino alla fine dello scorso anno mi sono dedicato intensamente allo sviluppo dell'auto insieme a loro, e vedere che implementano le modifiche richieste mi riempie di gratitudine", ha concluso.

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