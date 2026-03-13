Hamilton lancia una nuova ACCUSA sul motore "illegale" della Mercedes

De cara al 2026 sono iniziate a circolare voci secondo cui Mercedes disporrebbe di un motore “illegale” grazie a un aggiramento nella gestione del rapporto di compressione.

In Australia il netto 1-2 di George Russell e Kimi Antonelli ha fatto sorgere dei sospetti in Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari attende che la FIA faccia chiarezza su questo inaspettato vantaggio per Mercedes, mentre Russell si diverte nel ricordare quei momenti.

Russell ha condiviso lo stesso volo di Hamilton da Melbourne a Shanghai per lo sprint in Cina. Durante una registrazione per Viaplay, il britannico ha scherzato:

“Sono sicuro che sentiranno dire: ‘Il tuo motore è così performante, il tuo rapporto di compressione è illegale’ e così via. Credo che opterò per riposare un po’. Prima gli dirò di fare silenzio e concentrarsi sulla sua vettura.”

Hamilton vuole concentrarsi sulla sua squadra

Nel paddock mediatico di Shanghai a Hamilton è stato chiesto se avesse discusso con Russell in seguito ai commenti fatti per Viaplay. “Non ho tutte le informazioni, quindi non posso esprimermi a fondo, ma ovviamente gli ho chiesto del motore”, ha dichiarato ridendo. “Immagino che possano avere una maggiore efficienza; magari riescono a ricaricare meglio la batteria o a estrarre più potenza dal motore a combustione. Tuttavia, anziché preoccuparci di ciò che fanno gli altri, dobbiamo lavorare per ottenere il massimo dal nostro pacchetto.” Il sette volte campione del mondo ha poi sottolineato il suo orgoglio per le prestazioni mostrate finora dalla Ferrari.

Hamilton meritava salire sul podio

Il giornalista di Viaplay, Chiel van Koldenhoven, si è avvicinato a Russell nel paddock per chiedere dettagli sul volo. “È andato molto bene. [Hamilton] sembrava contento e in ottima forma,” ha commentato il pilota britannico.

“E, a dire il vero, ripensando alla gara, credo che avrebbe meritato di salire sul podio. Provai un certo dispiacere per lui, era estremamente veloce. La nostra vittoria non sarebbe stata così facile se Charles e Lewis avessero effettuato un pit stop durante la safety car virtuale, poiché avrebbero potuto pareggiare il nostro ritmo.”

