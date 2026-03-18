Hamilton affronta Antonelli riguardo al suo posto in Mercedes
Hamilton affronta Antonelli riguardo al suo posto in Mercedes
Dopo una stagione intera di competizioni e due Gran Premi, Lewis Hamilton ha raggiunto finalmente un traguardo storico ottenendo il suo primo podio a bordo di una Ferrari.
Al Gran Premio di Cina il pilota britannico si è classificato terzo, superando il compagno di squadra Charles Leclerc, pur non essendo riuscito a contrastare le potenti Mercedes. Questo risultato segna un importante passo avanti nella sua carriera e rafforza il legame con il team scuderia.
Come previsto, la Ferrari ha dato il via alla gara al circuito internazionale di Shanghai con una partenza spettacolare e quasi impeccabile. Fin dai primi istanti, Hamilton ha preso il comando, ingaggiando una lotta serrata contro Kimi Antonelli, George Russell e Leclerc.
Con l'arrivo della safety car, scesa dopo l'incidente con Lance Stroll, le vetture argentate hanno fatto vedere tutta la loro potenza, scomparendo rapidamente all'orizzonte. La competizione per il terzo posto si è intensificata, con i due piloti che si sono sfidati fino all'ultimo sorpasso, portando il britannico sul podio.
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Una delle gare più emozionanti
In seguito alla gara, Hamilton ha voluto congratularsi con Kimi, esclamando: "Prima di tutto, voglio complimentarmi con te. Sono estremamente contento per te!"
"Ha poi sottolineato che il suo rivale, occupando il posto che gli spetta, merita ogni plauso, evidenziando la forza della Mercedes e il divario da colmare".
"Il pilota ha aggiunto di aver apprezzato ogni istante della gara, nonostante l’impossibilità di tenere sempre a bada gli avversari, definendola una delle competizioni più emozionanti della sua carriera.
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