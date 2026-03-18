close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Hamilton facing Leclerc, who has his back to camera, in front of red and white FIA and F1 logo wall

Hamilton surclassa Leclerc alla Ferrari!

Hamilton facing Leclerc, who has his back to camera, in front of red and white FIA and F1 logo wall — Foto: © IMAGO

Hamilton surclassa Leclerc alla Ferrari!

Alessandro Lombardo

La stagione ha dato i suoi frutti: dopo un intero campionato e due Gran Premi, Lewis Hamilton ha finalmente conquistato il suo primo podio in Ferrari, superando perfino il suo compagno di squadra.

Il britannico si è classificato terzo al Gran Premio di Cina, non riuscendo a battere le potenti vetture Mercedes, ma riuscendo a distaccare Charles Leclerc. La scuderia italiana ha offerto una partenza straordinaria al circuito di Shanghai, con Hamilton che ha preso subito il comando e lottato a stretto contatto con Kimi Antonelli, George Russell e Leclerc.

Quando la safety car è intervenuta a seguito dell’incidente con Lance Stroll, le “Frecce d’Argento” hanno svelato tutta la loro velocità, lasciandosi alle spalle mentre Hamilton e Leclerc contendevano il terzo posto, assegnato infine al pilota britannico.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Un leggero contatto con Leclerc

«Le prestazioni delle vetture quest’anno sono davvero sorprendenti... La battaglia con Charles è stata spettacolare», ha commentato il sette volte campione del mondo.

«Abbiamo corso fianco a fianco, esattamente come ci si aspetta. In un tratto c’è stato un contatto con Charles, ma si è trattato solo di un lieve sfioramento», ha detto ridendo Hamilton.

«Questo è il vero significato del competere. Desidero ringraziare tutti a Maranello per averci portato in questa situazione».

Related image
Related image

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Hamilton affronta Antonelli riguardo al suo posto in Mercedes

Hamilton affronta Antonelli riguardo al suo posto in Mercedes

  • 16 minuti fa
Hamilton ritrova la felicità in Formula 1

Hamilton ritrova la felicità in Formula 1

  • 55 minuti fa
La terribile maleducazione subita da Antonelli dopo il GP di Cina

La terribile maleducazione subita da Antonelli dopo il GP di Cina

  • 1 ora fa
Antonelli riceve elogi per un motivo insolito dopo il GP di Cina

Antonelli riceve elogi per un motivo insolito dopo il GP di Cina

  • 1 ora fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Sua madre è rimasta sconvolta; possibilità di vittoria rispetto a Max Verstappen

F1 Lewis Hamilton Oggi: Sua madre è rimasta sconvolta; possibilità di vittoria rispetto a Max Verstappen

  • Oggi 04:34
Ferrari F1: Controversa decisione della FIA; affrontare un rivale inaspettato

Ferrari F1: Controversa decisione della FIA; affrontare un rivale inaspettato

  • Ieri 23:00

Appena arrivato

15:11
Hamilton affronta Antonelli riguardo al suo posto in Mercedes
14:31
Hamilton ritrova la felicità in Formula 1
14:19
La terribile maleducazione subita da Antonelli dopo il GP di Cina
13:47
Antonelli riceve elogi per un motivo insolito dopo il GP di Cina
04:34
F1 Lewis Hamilton Oggi: Sua madre è rimasta sconvolta; possibilità di vittoria rispetto a Max Verstappen
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Hamilton surclassa Leclerc alla Ferrari! Ferrari

Hamilton surclassa Leclerc alla Ferrari!

7 minuti fa
Hamilton affronta Antonelli riguardo al suo posto in Mercedes Scenario in Cina

Hamilton affronta Antonelli riguardo al suo posto in Mercedes

16 minuti fa
Hamilton ritrova la felicità in Formula 1 Ferrari

Hamilton ritrova la felicità in Formula 1

55 minuti fa
La terribile maleducazione subita da Antonelli dopo il GP di Cina Mercedes

La terribile maleducazione subita da Antonelli dopo il GP di Cina

1 ora fa
Ontdek het op Google Play