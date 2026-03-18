Hamilton surclassa Leclerc alla Ferrari!
Hamilton surclassa Leclerc alla Ferrari!
La stagione ha dato i suoi frutti: dopo un intero campionato e due Gran Premi, Lewis Hamilton ha finalmente conquistato il suo primo podio in Ferrari, superando perfino il suo compagno di squadra.
Il britannico si è classificato terzo al Gran Premio di Cina, non riuscendo a battere le potenti vetture Mercedes, ma riuscendo a distaccare Charles Leclerc. La scuderia italiana ha offerto una partenza straordinaria al circuito di Shanghai, con Hamilton che ha preso subito il comando e lottato a stretto contatto con Kimi Antonelli, George Russell e Leclerc.
Quando la safety car è intervenuta a seguito dell’incidente con Lance Stroll, le “Frecce d’Argento” hanno svelato tutta la loro velocità, lasciandosi alle spalle mentre Hamilton e Leclerc contendevano il terzo posto, assegnato infine al pilota britannico.
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Un leggero contatto con Leclerc
«Le prestazioni delle vetture quest’anno sono davvero sorprendenti... La battaglia con Charles è stata spettacolare», ha commentato il sette volte campione del mondo.
«Abbiamo corso fianco a fianco, esattamente come ci si aspetta. In un tratto c’è stato un contatto con Charles, ma si è trattato solo di un lieve sfioramento», ha detto ridendo Hamilton.
«Questo è il vero significato del competere. Desidero ringraziare tutti a Maranello per averci portato in questa situazione».
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