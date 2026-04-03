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La FIA approva una nuova gara dopo le cancellazioni in F1

FIA-logo — Foto: © IMAGO

La FIA approva una nuova gara dopo le cancellazioni in F1

Gli eventi in Bahrain e Arabia Saudita sono stati cancellati

Scritto originariamente da Sam Cook. Questa versione è una traduzione.

La FIA ha annunciato un cambiamento nel calendario di una delle sue serie di corse, a seguito della cancellazione del weekend del Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Due nuove gare sono state aggiunte al calendario della F1 Academy per compensare la cancellazione di quel weekend di gara al Jeddah Corniche Circuit.

La F1 ha perso due weekend di Gran Premio dal calendario a causa della guerra in Medio Oriente, con la cancellazione sia del Gran Premio dell'Arabia Saudita che di quello del Bahrain, ma nella F1 Academy, solo l'evento saudita era nel loro calendario 2026.

Tuttavia, gli eventi della F1 Academy prevedono due gare – una gara a griglia invertita e la gara principale – e quindi sono state aggiunte due nuove gare per garantire che la stagione rimanga di 14 gare.

Queste si presentano sotto forma di una nuova 'gara di apertura' che è stata aggiunta ai regolamenti sportivi della FIA.

Nei weekend dei Gran Premi del Canada e degli Stati Uniti, la F1 Academy avrà tre gare in programma, con la gara di apertura posizionata all'inizio del programma di gara del weekend della serie.

La griglia per questa gara sarà stabilita dalla consueta sessione di qualifiche, ma prenderà il secondo miglior giro di qualifica dei piloti per determinarla, il che significa che i piloti dovranno fare due giri eccellenti per essere in pole position sia per la gara originale che per la gara principale più avanti nel weekend.

Saranno disponibili punti pieni per la gara extra, rendendola cruciale per le speranze di campionato dei piloti.

I fan della serie di corse tutta al femminile avranno tre opportunità di vedere i loro piloti preferiti correre durante il GP del Canada e degli Stati Uniti più avanti quest'anno, una prospettiva allettante.

Il weekend del GP del Canada si svolgerà tra il 22 e il 24 maggio, mentre il penultimo weekend della stagione ad Austin sarà dal 23 al 25 ottobre.

LEGGI DI PIÙ: La Ferrari ha detto no al Messi della F1

Chi è in testa alla classifica della F1 Academy 2026?

Finora nel 2026 abbiamo avuto solo un weekend di gara della F1 Academy – il Gran Premio di Cina, il che significa che abbiamo avuto una gara a griglia invertita e una gara principale.

Nina Gademan di MP Motorsport ha vinto la gara a griglia invertita, conquistando tutti i 10 punti, ma si trova solo terza nella classifica piloti iniziale dopo aver terminato quarta nella gara principale.

La diciannovenne Emma Felbermayr è in testa al campionato F1 Academy, dopo aver vinto la prima gara principale dell'anno allo Shanghai International Circuit.

Si trova sei punti avanti rispetto ad Alisha Palmowski di Campos Racing.

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