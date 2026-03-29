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Charles Leclerc, Lewis Hamilton, China, 2026

Ferrari F1: Hamilton, PROFONDAMENTE DELUSO; Leclerc SMASCHERA IL PEGGIORE problema

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, China, 2026 — Foto: © IMAGO

Ferrari F1: Hamilton, PROFONDAMENTE DELUSO; Leclerc SMASCHERA IL PEGGIORE problema

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di domenica 29° marzo 2026 in Formula 1.

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