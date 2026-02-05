BOMBAZO: Aston Martin destapa NUEVO ATRASO con Fernando Alonso

Adrian Newey ha reconocido que Aston Martin y Fernando Alonso llevan cuatro meses de retraso respecto a sus rivales en la F1 con el coche de 2026.

Hablando en la página web de Aston Martin, Newey comentó: "El Campus Tecnológico AMR aún se está desarrollando, el túnel CoreWeave no funcionó a la perfección hasta abril y yo mismo me uní al equipo el pasado marzo, por lo que en realidad partimos con desventaja.

"Ha sido un plazo muy reducido y unos 10 meses de trabajo intensivo. En realidad, no pusimos un modelo del coche del '26 en el túnel de viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría, si no todos, de nuestros rivales ya habrían tenido uno desde que finalizó la prohibición de pruebas aerodinámicas de 2026 a principios de enero del año pasado.

"Esto nos dejó aproximadamente cuatro meses tarde, lo que ha significado un ciclo de investigación y diseño extremadamente comprimido. El coche se ensambló en el último momento, por eso tuvimos que luchar para llegar al shakedown de Barcelona", comentó.

¿Qué pasó con el Aston Martin de Fernando Alonso en pretemporada?

Aston Martin fue uno de los últimos en presentarse en el shakedown de cinco días en Barcelona la semana pasada, aunque únicamente participaron durante dos de los tres días asignados, el jueves y el viernes.

El director del equipo y diseñador legendario, Newey, reveló recientemente que tuvieron que “luchar” para llegar al shakedown y explicó que el retraso se debe, en parte, a problemas con el túnel de viento.

Aston Martin presentó un moderno túnel de viento en su fábrica de Silverstone en marzo de 2025, aunque los equipos de F1 podían realizar pruebas en túnel desde enero de 2025 para sus máquinas de 2026. Newey explicó que, no obstante, Aston Martin esperó hasta que el nuevo túnel estuviera completamente operativo antes de empezar a probar el coche de 2026, decisión que les ha dejado en clara desventaja frente a sus competidores.

Tras su debut en las pruebas privadas de Barcelona, el AMR26 se ha calificado como un diseño "agresivo" en comparación con sus competidores para 2026. George Russell, de Mercedes, describió el diseño como "espectacular" y destacó que sobresale en términos de ingeniería.

Si bien aún está por verse si esta propuesta se traduce en un rendimiento superior, el shakedown en Barcelona se centró principalmente en la resistencia y fiabilidad, algo fundamental ahora que Aston Martin inicia una nueva etapa junto a su proveedor de unidades de potencia, Honda.

