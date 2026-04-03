Noticias de F1 Hoy: Anuncio de Max Verstappen, equipo de F1 emite un comunicado importante
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¡Todas las últimas noticias del mundo de la F1!
Max Verstappen regresará al icónico Nordschleife a finales de abril.
El piloto de Red Bull ha confirmado su última aventura en el circuito, apodado el 'Infierno Verde'.
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El equipo Alpine de F1 emite un comunicado sobre las acusaciones de sabotaje a pilotos
El equipo Alpine de F1 ha emitido un comunicado a sus aficionados y seguidores de la Fórmula 1 sobre los mensajes de odio enviados a sus pilotos en redes sociales.
Franco Colapinto ha sido objeto de abusos en línea tras el Gran Premio de Japón, mientras que su rival y expiloto de Alpine, Esteban Ocon, recibió insultos por causar una colisión entre ambos en el Gran Premio de China.
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Aston Martin confirma que Lance Stroll competirá fuera de la F1
Aston Martin ha confirmado la participación de la estrella de la F1 Lance Stroll en una serie de carreras diferente.
El equipo de F1, que atraviesa dificultades, ha revelado que el canadiense aprovechará el parón de la F1 para probar una serie diferente.
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Audiencia de F1 baja en 2025 tras el Gran Premio de Japón
Las cifras de audiencia del GP de Japón de 2026 han experimentado una enorme disminución en muchos países europeos en comparación con la carrera de 2025 en el Circuito Internacional de Suzuka.
La agitación de las reglas de 2026 ha recibido críticas mixtas tanto de pilotos como de aficionados en lo que va de año.
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Martin Brundle cree que Max Verstappen se quedará en la F1, pero solo con una condición
La leyenda de la F1 Martin Brundle ha dicho que el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen se quedará en el deporte, pero solo con una condición.
Verstappen, de 28 años, dijo tras el Gran Premio de Japón que está contemplando su futuro en la F1 debido a las nuevas regulaciones que se han introducido para la temporada 2026.
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Ferrari probará en Monza mientras se esperan grandes mejoras de F1 para el Gran Premio de Miami
Las mejoras de Ferrari están en camino para el Gran Premio de Miami de F1, y se espera que salgan a la pista de Monza para probarlas, según informes de los medios italianos.
El equipo con sede en Maranello ha sido consistentemente el segundo equipo más rápido en la parrilla en lo que va de 2026, pero parece tener un as bajo la manga.
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