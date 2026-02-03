CONFIRMADO: Mercedes asegura que el Aston Martin de Fernando Alonso ES EL MEJOR
Mercedes reveló que quedaron asombrados con el diseño del AMR26 de Fernando Alonso para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
George Russell, principal candidato al título de la próxima temporada, ofreció declaraciones publicadas por The Race sobre el monoplaza que diseñó Adrian Newey.
Esto fue lo dijo: "Lo que Adrian ha hecho con ese coche, se ve bastante espectacular. Y Honda en los últimos años con Red Bull ha tenido un muy buen motor debajo de ellos. También sabemos de lo que son capaces. El Aston Martin fue probablemente el más destacado en términos de diseño de automóviles.
"Todo el mundo estaba mirando esa suspensión trasera y obviamente visualmente se ve muy impresionante, pero no es una competencia de lo sexy que es. Es una competencia de lo rápido que va alrededor de la pista. Así que la gente siempre busca el coche más rápido y lo descubriremos en Melbourne.
"Quienquiera que sea, ese será el coche en el que deseas intentar inspirarte. Se habló mucho de que la unidad de potencia Red Bull no estaba a la altura [en] el primer año. [Pero] por lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente han cumplido.
"[La] unidad de potencia Ferrari parece confiable, hicieron muchas vueltas, no muy atrás de nosotros en el transcurso de la prueba y desde el lado de la unidad de potencia, Haas también hizo muchas vueltas con los motores Ferrari", señaló el corredor británico.
¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?
Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.
El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.
El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.
Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.
Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.
