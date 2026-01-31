close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
DAZN reporter Melissa Jimenez interviewing boyfriend Fernando Alonso on F1 grid

F1 Noticias Hoy: RIVAL ve a Alonso CAMPEÓN; Aston Martin define FUTURO de compañero

F1 Noticias Hoy: RIVAL ve a Alonso CAMPEÓN; Aston Martin define FUTURO de compañero

Aloisio Hernández
DAZN reporter Melissa Jimenez interviewing boyfriend Fernando Alonso on F1 grid

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 30 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: El RIVAL que lo ve como CAMPEÓN de F1 en 2026. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: OFICIAL - Aston Martin define el FUTURO del compañero. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

3335 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: La importancia de los test; ENORME SORPRESA de Ferrari
Cadillac

Checo Noticias Hoy: La importancia de los test; ENORME SORPRESA de Ferrari

  • 2 hours ago
Colapinto Noticias Hoy: Resuelven DUDA MÁS GRANDE; MEJOR que Verstappen en test
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Resuelven DUDA MÁS GRANDE; MEJOR que Verstappen en test

  • 2 hours ago
F1 Noticias Hoy: RIVAL ve a Alonso CAMPEÓN; Aston Martin define FUTURO de compañero
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: RIVAL ve a Alonso CAMPEÓN; Aston Martin define FUTURO de compañero

  • 2 hours ago
Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1
Cadillac

Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1

  • Hoy 02:43
La regla que puede ARRUINAR la temporada de Franco Colapinto
Alpine

La regla que puede ARRUINAR la temporada de Franco Colapinto

  • Hoy 01:50
La ENORME SORPRESA de Ferrari a Checo Pérez para 2026
Cadillac

La ENORME SORPRESA de Ferrari a Checo Pérez para 2026

  • Hoy 00:42
MÃ¡s noticias

Más leído

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
4.000+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero
 SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
2.500+ views

SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

  • 28 enero
 ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
2.500+ views

ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes

  • 21 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x