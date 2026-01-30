El RIVAL que ve a Fernando Alonso como CAMPEÓN de F1 en 2026

Un dirigente rival en la Fórmula 1 ha sugerido que desea ver a Fernando Alonso alzarse con el campeonato mundial en caso de que su equipo no sea capaz de ganar.

Flavio Briatore, asesor de Alpine, fue consultado por Mundo Deportivo sobre si su piloto Franco Colapinto mostraba destellos del joven Alonso. El italiano replicó: "El joven Fernando era un fenómeno. Se le comparaba con Senna, Schumacher y, por supuesto, Alonso. Y ahora se habla de Verstappen.

"Es demasiado pronto para decir que, ya sea en su juventud o en su faceta actual, Alonso es lo suficientemente competitivo". Posteriormente, cuando le preguntaron acerca de las posibilidades de Alonso en 2026, respondió: "Si no ganamos, entonces Alonso debería ganar, al 100%".

Alonso, de 44 años, se prepara para disputar su 23ª temporada en la categoría máxima. Aunque es bicampeón del mundo, su último título data de 2006. Además, ostenta el récord histórico de 425 participaciones en Grandes Premios, de los cuales ha ganado 32.

Sin embargo, el piloto español no suma victorias desde el Gran Premio de España de 2013 y pocas veces ha estado cerca de subirse al podio en años recientes. En 2023, tras incorporarse a Aston Martin, consiguió ocho podios y se perfiló la posibilidad de romper la sequía, pero las últimas dos temporadas con el equipo han sido decepcionantes.

¿Fernando Alonso tiene posibilidades reales en 2026?

El conjunto ha batallado en la mitad de la parrilla y, a pesar de superar a su compañero Lance Stroll, Alonso no ha añadido nuevos podios a su cuenta. Con la vista puesta en 2026, existe optimismo de que Alonso y Aston Martin podrían desafiar posiciones más altas gracias a los cambios regulatorios revolucionarios que están transformando la competición.

Hacia el final de la temporada 2026, Alonso se podría enfrentar al dilema de retirarse, ya que su contrato actual está a punto de terminar. El piloto de 44 años ya ha declarado que se retirará si Aston Martin le proporciona un coche capaz de luchar por podios y victorias, pero si el equipo sigue estancado en la mitad de la parrilla, podría prolongar su carrera un poco más.

Aston Martin aspira a convertirse en un contendiente al campeonato en pocos años. Recientemente, han incorporado al legendario diseñador Adrian Newey y al exestrella de Ferrari, Enrico Cardile. Además, a partir de 2026 contarán con una nueva colaboración en motores junto a Honda, el proveedor que ha cosechado notables éxitos junto a Red Bull en los últimos años. Alonso espera que las mejoras en el rendimiento del equipo, con base en Silverstone, lleguen antes de lo previsto.

