OFICIAL: Aston Martin define el FUTURO del compañero de Fernando Alonso

Aston Martin anunció de forma oficial el futuro de uno de los compañeros de Fernando Alonso dentro del equipo.

La escudería británica presentó su cartel completo de pilotos para la temporada 2026, consolidando además la prolongación de su vínculo con uno de ellos. Fernando Alonso y Lance Stroll formarán la escuadra titular, mientras que el cuerpo de reserva ya tiene definidos sus integrantes.

Jak Crawford ocupará el puesto de tercer piloto y, según un comunicado publicado en las redes sociales del equipo, Stoffel Vandoorne continuará desempeñándose como piloto de simulador, pruebas y reserva durante la próxima temporada.

Vandoorne se unió a Aston Martin en 2023 y ha participado en diversas sesiones de prueba con el coche de F1 a lo largo de los últimos tres años. Tras salir de la categoría al final de la temporada 2018, dirigió su carrera hacia la Fórmula E, en la que se consagró campeón durante la temporada 2021/2022. Para 2026, aunque no dispondrá de un asiento titular, asumirá funciones como reserva en Jaguar.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

