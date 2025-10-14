F1 Hoy: Hay sustituto para Colapinto en Alpine: Fuerte mensaje para críticos de Aston Martin
F1 Hoy: Hay sustituto para Colapinto en Alpine: Fuerte mensaje para críticos de Aston Martin
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 13 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Alpine ha dejado entrever ya quién podría ser el piloto destinado a sustituir a Franco Colapinto en 2026, según explicó el director del equipo, Steve Nielsen. ::: LEER MÁS
El asesor de Cadillac y campeón mundial de F1 en 1978, Mario Andretti, ha declarado que le encantaría fichar a Charles Leclerc de Ferrari como compañero futuro de Checo Pérez. ::: LEER MÁS
El director de Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha anunciado que sus pilotos cambiarán el coche simulador de Cadillac por un Ferrari real de cara a la primera temporada del equipo en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Williams, director del equipo de Fórmula 1, James Vowles, ha confesado los errores cometidos tras la doble descalificación de sus pilotos en el Gran Premio de Singapur del pasado fin de semana que costaron grave para Carlos Sainz y Alex Albon. ::: LEER MÁS
El compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, no ha dudado en criticar a quienes cuestionan sus capacidades en el monoplaza verde. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Hay sustituto para Colapinto en Alpine: Fuerte mensaje para críticos de Aston Martin
- 1 hour ago
Checo y Bottas reciben APROBACIÓN especial en Cadillac
- 3 hours ago
Checo recibe ENORMES noticias de Cadillac F1
- Ayer 20:30
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- Ayer 20:00
¡Sainz será REEMPLAZADO en el GP de México!
- Ayer 19:00
Hamilton señala el punto MÁS FUERTE de Ferrari
- Ayer 18:15
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!
- 26 septiembre