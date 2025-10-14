F1 Hoy: Hay sustituto para Colapinto en Alpine: Fuerte mensaje para críticos de Aston Martin

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 13 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Alpine ha dejado entrever ya quién podría ser el piloto destinado a sustituir a Franco Colapinto en 2026, según explicó el director del equipo, Steve Nielsen. ::: LEER MÁS

El asesor de Cadillac y campeón mundial de F1 en 1978, Mario Andretti, ha declarado que le encantaría fichar a Charles Leclerc de Ferrari como compañero futuro de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

El director de Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha anunciado que sus pilotos cambiarán el coche simulador de Cadillac por un Ferrari real de cara a la primera temporada del equipo en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Williams, director del equipo de Fórmula 1, James Vowles, ha confesado los errores cometidos tras la doble descalificación de sus pilotos en el Gran Premio de Singapur del pasado fin de semana que costaron grave para Carlos Sainz y Alex Albon. ::: LEER MÁS

El compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, no ha dudado en criticar a quienes cuestionan sus capacidades en el monoplaza verde. ::: LEER MÁS

