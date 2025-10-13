Williams emite un comunicado sobre el coche ilegal tras la descalificación de la FIA
Williams, director del equipo de Fórmula 1, James Vowles, ha confesado los errores cometidos tras la doble descalificación de sus pilotos en el Gran Premio de Singapur del pasado fin de semana que costaron grave para Carlos Sainz y Alex Albon.
La situación se complicó tras la salida en Q2 de Carlos Sainz y Alex Albon durante la calificación del sábado, ya que la FIA concluyó que el alerón trasero de ambos coches no cumplía las normativas técnicas, lo que llevó a la descalificación de ambos.
Como consecuencia, Sainz tuvo que arrancar desde el fondo de la parrilla, mientras que Albon se vio obligado a iniciar la carrera desde los pits después de que Williams decidiera modificar la configuración de la suspensión de su monoplaza bajo condiciones parc fermé.
A pesar de las adversidades, en la carrera de 62 vueltas de este domingo, Albon finalizó en la posición 14, pero su compañero español logró ganar ocho posiciones, consiguiendo un punto tras terminar en décima.
Aunque la recuperación de Sainz suavizó un fin de semana complicado para el equipo, Vowles ha reconocido los fallos de Williams y ha detallado en qué consistieron las deficiencias que hicieron que sus coches no superaran las inspecciones de la FIA.
Vowles reconoce los fallos en Williams tras el desastre en Singapur
Durante el último episodio de “The Vowles Verdict” en el canal oficial de YouTube de Williams, el jefe de equipo comentó: “En lo que ocurrió, cumplimos la normativa en casi toda la extensión del alerón. Lo que hacemos es arrancar el motor, activar el DRS y utilizar una herramienta que tanto nosotros como la FIA tenemos para revisar su longitud; la mayoría de las zonas pasaron la prueba, salvo el borde extremo, lo que, de todas formas, infringe las reglas.”
Añadió: “Al profundizar en el análisis, identificamos que diversos sistemas y procesos no estaban implementados correctamente ni actualizados, y la herramienta que utilizábamos no reflejaba fielmente la de la FIA, lo cual pudo generar discrepancias. Esto es solo una de las muchas pruebas que la FIA puede realizar, y cada una es tan relevante como las demás; es nuestra responsabilidad y compromiso asegurarnos de cumplir al 100% con la normativa.”
El piloto de 46 años calificó el fin de semana en Marina Bay como una oportunidad perdida, subrayando que la doble descalificación es “un recordatorio doloroso de que cada detalle debe ser perfecto en cada carrera para alcanzar el éxito.”
- 2 hours ago
