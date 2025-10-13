Cadillac revela los BENEFICIOS de las lagunas legales de Ferrari

El director de Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha anunciado que sus pilotos cambiarán el coche simulador de Cadillac por un Ferrari real de cara a la primera temporada del equipo en la Fórmula 1.

La escudería, de propiedad estadounidense, se unirá a la parrilla como el undécimo equipo en 2026 y competirá en la primera temporada de las revolucionarias nuevas normativas que transformarán el deporte.

Durante los dos primeros años, Cadillac utilizará las unidades de potencia de Ferrari, hasta que en 2028 comience una colaboración con General Motors, quien se integrará a la F1 como fabricante de motores.

En cuanto a la alineación de pilotos, se ha confirmado que el ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, y el ganador de diez Grandes Premios, Valtteri Bottas, conducirán para el equipo, contando además con Colton Herta como piloto de reserva. Las redes sociales ya muestran a Pérez entrenando intensamente en el simulador, evidencia del meticuloso seguimiento que el equipo mantiene de su evolución.

Ahora ha quedado claro, según Lowdon, que los pilotos utilizarán un coche Ferrari prestado para continuar con sus entrenamientos, empleándose un modelo anterior del conjunto de Maranello. El director trató de soslayar las preocupaciones de la competencia explicando que el objetivo no es aprender sobre el coche de Ferrari, sino perfeccionar los procesos internos del equipo.

"Lo que realmente nos interesa es evaluar el rendimiento del equipo en condiciones lo más reales posible," explicó Lowdon a Autosport. "No estamos buscando ganar ventaja probando el coche de otra escudería, sino optimizar la experiencia de nuestro personal técnico, tal como lo harían los mecánicos en cualquier pit lane.

Somos clientes de Ferrari, por lo que tener un coche que se ajuste en tamaño y forma es suficiente para nuestras simulaciones. Además, si tomamos prestado un coche, siempre lo gestionamos de forma transparente y con la aprobación necesaria de la FIA."

¿Dónde se ubicará Cadillac en 2026?

El equipo inició el desarrollo de su coche para 2026 el año pasado, antes aún de confirmar su entrada, al darse cuenta de que no participarían en 2025.

Actualmente, cuentan con cuatro sedes: en Silverstone se encuentran el equipo de carreras y los diseñadores del chasis, en Fishers (Indiana) se ubica la sede central y la fábrica del coche, en Warren (Michigan) se sitúa el Centro Técnico de General Motors y, finalmente, en Charlotte (Carolina del Norte) es donde se desarrollará la unidad de potencia.

A pesar de toda la preparación, Cadillac mantiene expectativas modestas y se prevé que comenzarán la temporada desde el final de la parrilla. En palabras de Lowdon, durante una conversación con sus accionistas explicó.

"Imagina que diriges un equipo de F1 durante diez años y de repente llega otro equipo que te supera; la frustración sería increíble. Por eso, asumimos que cualquier nuevo equipo empezará en la parte trasera, a menos que ocurra algo extraordinario. Esa es la única manera realista de plantear las expectativas."

