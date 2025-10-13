Estrella de Aston Martin apunta a IGNORANCIA de sus críticos

El compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, no ha dudado en criticar a quienes cuestionan sus capacidades en el monoplaza verde.

Lance Stroll es, sin duda, uno de los pilotos más criticados en la parrilla actual. Rara vez se profundiza en este aspecto, pero en la serie de Aston Martin “Unearth Your Greatness” se revela cómo enfrenta los desafíos mentales en la Fórmula 1.

El canadiense ha sido objeto de críticas desde su debut y ahora explica cómo logra sobrellevarlas.

Stroll debutó en Williams a los 18 años y, a sus 26, ya cuenta con una valiosa experiencia en la máxima categoría. A pesar del apoyo de su padre, Lawrence Stroll, y de compartir equipo con el experimentado Fernando Alonso, la presión y las críticas son constantes.

“Sí, es cierto. Yo lo veo como ruido de fondo; si me dejo afectar, definitivamente me perjudica”, afirmó visiblemente alterado. “Siempre habrá críticas. La gente es muy superficial: unas buenas carreras te hacen un héroe, unas malas te hacen parecer un fracaso. Eso nunca cambiará.”

Superar las críticas

El piloto canadiense destaca la importancia de mantener una imagen positiva y centrada. “Habrá quienes intenten derribarte y te digan que no puedes, pero lo fundamental es creer en ti mismo y seguir luchando”.

Para Stroll resulta esencial rodearse de personas cuyas opiniones realmente valore. “No aceptes críticas de alguien cuyo consejo ni siquiera buscarías”, añade.

A pesar de la carga emocional que implica la crítica pública, el piloto de Fórmula 1 agradece el incondicional respaldo de su entorno. “Me siento muy afortunado de contar con personas que me apoyan, especialmente cuando recuerdo lo sucedido el fin de semana. Me dan ese impulso diciendo: ‘Nueva carrera, nueva oportunidad. ¡A por ello!’” Con la mirada puesta en fortalecer su resiliencia mental y el apoyo firme de su equipo, observa el futuro de Aston Martin en la F1 con gran confianza.

