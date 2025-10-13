Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

Alpine ha dejado entrever ya quién podría ser el piloto destinado a sustituir a Franco Colapinto en 2026, según explicó el director del equipo, Steve Nielsen.

Recientemente, Colapinto ha estado bajo una enorme presión al no haber conseguido ni un solo punto desde que reemplazó a Jack Doohan hace 12 carreras consecutivas en Alpine.

Mientras tanto, el novato australiano Doohan tuvo apenas seis fines de semana de Gran Premio para demostrar su valía, en tanto que al argentino ya se le han dado el doble de oportunidades. Además, las dudas sobre su permanencia junto al experimentado Pierre Gasly han abundado en los últimos meses.

Actualmente, Alpine ocupa la última posición en el campeonato de constructores y 2026 se perfila como un año crucial, pues las nuevas regulaciones ofrecen la posibilidad de recuperar terreno frente a sus rivales. Sin embargo, en las últimas carreras, el rendimiento de Colapinto ha mejorado de forma notable, llegando incluso a superar a Gasly en la clasificación en los tres últimos eventos.

Ahora, Nielsen ha aclarado qué debe hacer Colapinto para mantener su plaza y señaló que existe un único piloto serio que podría entrar en competición para ocupar su asiento en 2026.

"Honestamente, no es ningún secreto", declaró a F1 Media. "Se mide a los pilotos comparándolos primero con su compañero. Pierre es un piloto con mucha experiencia y evaluamos a Franco en funcíon de él. Ha hecho un trabajo realmente bueno en las últimas tres carreras. Si sigue en esa línea, no veo motivos para que pierda su sitio, aunque la decisión final aún está lejos".

Asimismo, Nielsen confirmó que Paul Aron está en la contienda, aunque añadió que, por el momento, no cree que haya otros candidatos con posibilidades similares.

¿Quién es Paul Aron?

Paul Aron trabaja actualmente como piloto de pruebas y reserva para Alpine, colaborando en tareas en la fábrica de Enstone. Además, está preparado para tomar el volante en caso de que Gasly o Colapinto no puedan competir en algún Gran Premio.

El joven de 21 años se ganó su lugar en el selecto grupo de pilotos reserva de Alpine tras finalizar tercero en la temporada 2024 de Fórmula 2, detrás de los actuales referentes de la F1, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar. Aron ya ha compartido coche con Bortoleto en Sauber esta temporada, tras ser cedido por Alpine para cumplir la cuota de pilotos novatos en las sesiones de práctica.

En 2025, el prometedor piloto ha participado en tres sesiones de FP1: en los Grandes Premios de Gran Bretaña y Hungría con Sauber, y en el GP de Italia con Alpine.

